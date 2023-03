Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 16 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 16 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Napolé!”, apre La Gazzetta dello Sport dopo l’esaltante qualificazione ai quarti di Champions League della squadra di Spalletti che travolge l’Eintracht anche al Maradona. Scontro tra ultras e attacco alla polizia: centro devastato. Inter e Milan, le possibilità in Champions: “Voglia di Derby”. Juve a Friburgo: Allegri difende un gl e ricarica Vlahovic. Roma: Dybala si aspetta una notte Real.

Il Corriere dello Sport esalta il Napoli e Osimhen: “FavolOsimhen”. Doppietta di Victor, Eintracht dominato: Spalletti promosso ai quarti di Champions. L’altra faccia della medaglia: La città devastata dagli ultrà tedeschi. Juve, Roma, Lazio e Viola: tutte in corsa tra Europa e Conference League.

Tuttosport apre con la sfida di Europa League tra Friburgo e Juventus, con i bianconeri a caccia della qualificazione ai quarti: “Ragazzi anti-guai”. Allegri confida nei giovani con Chiesa e Di Maria in condizione precarie, Vlahovic a caccia di riscatto. I tedeschi scatenato la guerriglia: “”A Napoli disastro ultrà, follie e stato d’assedio”. La drammatica testimonianza: “Noi, inter siti a Porto con la paura di morire”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 16 marzo

Real Madrid e Benzema senza problemi, Livepool battuto anche al Bernabeu. “Por alto es el campeon”, si legge sulla prima pagina di AS. Ancelotti a fine partita in vista del sorteggio di Champions: “Il Milan lo voglio in finale”. Diario Sport apre invece con il possibile rinnovo di Xavi con il Barcellona: “Renovacion post-Clasico”, si legge sul quotidiano catalano. Il Barça offrirà un anno di contratto in più al tecnico dopo il duello contro il Real Madrid.