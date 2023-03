Mourinho polemico dopo Real Sociedad-Roma: “Devono andare a casa”

L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League

Sudore e sofferenza, ma la Roma targata José Mourinho riesce comunque a centrare l’obiettivo quarti di finale di Europa League. Missione compiuta, dunque. I giallorossi avanzano nella competizione, insieme alla Juventus che ha avuto la meglio sul Friburgo.

Lo Special One, nel corso del post gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “Hanno fatto molto bene i calciatori della Real Sociedad, con la spinta del loro pubblico. I miei ragazzi però hanno avuto tutto – ha dichiarato Mourinho –, con l’ambizione di fare il primo gol. I primi 15-20 minuti c’è stato dominio nostro e ci si aspettava il contrario. Dopo abbiamo controllato difensivamente molto bene, cercando il contropiede. Non abbiamo mai smesso di cercare di fare gol, anche con i cambi di Abraham ed El Shaarawy. È un’Europa League fortissima, abbiamo già eliminato due squadre di ottimo livello. Ringrazio i tifosi che sono venuti qui nella gabbia a soffrire con i ragazzi”.

Spazio, poi, al tema infortuni, che continuano a creare non pochi grattacapi all’allenatore portoghese: “I ragazzi lavorano, io do un piccolo aiuto. Già sappiamo che ci sono queste difficoltà per noi con i problemi fisici. Se Matic non può giocare, per noi è già una situazione difficile. Wijnaldum non ha giocato 6 mesi, e ha fatto due partite di fila titolare. Però do credito totale ai ragazzi. Torniamo a Roma stanchi, ma felici e orgogliosi. Pellegrini e Belotti? Esatto, è questo tipo di sacrificio che fa la differenza. Non siamo la squadra più forte al mondo, ma siamo un bel gruppo”.

Real Sociedad-Roma, Mourinho: “Le squadre che arrivano dalla Champions non dovrebbero esserci”

Polemica neanche troppo velata, inoltre, da parte dell’ex Inter sul sorteggio: “Non mi interessa. Ci sono squadre che non dovrebbero stare dove sono. Le squadre che vengono eliminate da una competizione per me devono andare a casa. Se dovesse vincere una squadra che arriva dalla Champions, per me non avrebbe lo stesso significato che avrebbe per noi. La Lazio è stata eliminata, ma non avrà un’altra possibiltà in Europa”.

La polemica è proseguita anche ai microfoni di ‘Dazn’ e il trainer lusitano ha tirato in ballo pure la Juventus: “Buon Sorteggio? Macché. Con la Juve che viene dalla Champions, col Leverkusen, col Manchester United. Faremo il possibile. Si fanno crescere i ragazzi e la squadra, ma del futuro non voglio neanche parlare“.