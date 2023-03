Kessie in Serie A: addio Barcellona e beffa all’Inter

Il centrocampista piace davvero a tutti: i nerazzurri non sono gli unici sulle tracce del giocatore

Il suo approdo al Barcellona non ha mai convinto fino in fondo. Per mesi si è parlato tanto di un possibile ritorno in Italia dopo soli sei mesi.

A gennaio, però, Franck Kessie è rimasto a vestire la maglia dei blaugrana. La sua avventura in Catalogna non è certo iniziato bene, con tanta panchina, ma con il nuovo anno l’ivoriano è stato preso maggiormente in considerazione da Xavi. L’ex Milan non è certo un titolarissimo come lo era a San Siro ma ha voglia di provare ad imporsi col Barcellona. Anche per questo motivo durante il calciomercato invernale non si è mosso dalla Spagna. Come detto, però, le squadre interessate al centrocampista non mancano.

A gennaio e nelle settimane successive si è parlato tanto di Inter e l’idea di vederlo nuovamente a Milano, per giocare con l’amico Hakan Calhanoglu, è ancora viva. Servirebbe chiaramente la volontà di Kessie di cambiare aria in estate ma i nerazzurri non sono gli unici interessati al giocatore. ‘Mundo Deportivo’, che conferma la volontà del centrocampista di provare a giocarsi le proprie carte in blaugrana, sostiene che anche Juventus e Napoli sarebbero sulle tracce dell’ivoriano.

Calciomercato, non solo Italia: Kessie nel mirino della Premier League

Il mediano, che in passato ha vestito la maglia dell’Atalanta, è particolarmente seguito anche in Inghilterra.

E’ noto l’apprezzamento da parte di Antonio Conte, che qualche stagione fa avrebbe voluto portarlo all’Inter. Chissà però se in estate il tecnico italiano sarà ancora sulla panchina del Tottenham. Oltre agli Spurs, anche il Chelsea sarebbe pronto ad un’offerta per Kessie. I Blues devono fare i conti con il possibile addio di N’Golo Kanté e l’ivoriano potrebbe rappresentare il profilo giusto per sostituirlo. Infine attenzione anche al Manchester United, con Ten Hag che avrebbe chiesto l’acquisto di un nuovo centrocampista per migliorare la mediana. Se in estate, dunque, il Barcellona decidesse di privarsi dell’ivoriano per monetizzare le pretendenti non mancherebbero. Con le inglesi di mezzo, però, per l’italiane si farebbe dura.