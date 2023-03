Infortunio last minute per Allegri: come cambia la Juve col Friburgo

Non ha pace Massimiliano Allegri, nuovo infortunio nella rifinitura mattutina e forfait last minute: ecco come cambia la Juventus

È sempre più complicata la situazione in casa Juventus, con l’infermeria sempre piena e la panchina dietro Massimiliano Allegri con sempre meno soluzioni. Anche in vista del Friburgo, i bianconeri dovranno fare a meno di un possibile titolare.

Fabio Miretti avrebbe subito un indurimento dell’adduttore e non riuscirà ad essere a disposizione dal primo minuto per la sfida di Europa League. Si tratta di un affaticamento muscolare, niente di preoccupante, ma che gli costerà il posto da titolare. Il classe 2003 avrebbe dovuto giocare dietro a Dusan Vlahovic, facendo da rifinitore tra il centrocampo e l’attacco. Al suo posto, invece, dovrebbe giocare Moise Kean. Contro il Friburgo, quindi, la Juve giocherà con una coppia d’attacco molto fisica. Ecco come si presenterà la Juventus questa sera.

Le probabili formazioni di Friburgo-Juventus: si ferma Miretti, dentro Kean

Lo stop improvviso di Fabio Miretti costringe Massimiliano Allegri a cambiare i suoi piani in vista dell’importante sfida di Europa League. Chi è chiamato a fare la differenza e a redimersi dopo il disastro contro la Roma è Moise Kean.

Per quanto riguarda la difesa, è Federico Gatti che sta vincendo il ballottaggio con Mattia De Sciglio per completare la retroguardia bianconera. Insieme a lui, poi, dovrebbero esserci Gleison Bremer e Danilo. Il centrocampo sarà composto da Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Cuadrado e Filip Kostic sulle corsie esterne. L’attacco, infine, sarà composto dalla coppia Vlahovic e Kean.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Massimiliano Allegri