Follia durante Sivasspor-Fiorentina: giocatore ferito da un tifoso

Durante gli ultimi istanti del match di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, un giocatore della ‘Viola’ è stato ferito da un tifoso



Le italiane continuano ad avanzare nelle coppe europee, ma purtroppo in questi giorni si stanno sentendo molte notizie negative riguardanti episodi di violenza. Si aggiunge alla lista anche ciò che è accaduto durante gli ultimi istanti del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, vinto nettamente dalla squadra di Italiano.

Il giovane centrocampista della ‘Viola’, Alessandro Bianco, entrato al minuto 84 del secondo tempo al posto di Sofyan Amrabat, è stato colpito al volto da un tifoso della squadra avversaria, che ha invaso il campo e costretto a polizia turco ad intervenire immediatamente. Il sostenitore del club turco ha ferito talento di proprietà dei toscani con un pugno al volto. Bianco ha perso sangue e, successivamente, ci ha tenuto a documentare lo spiacevole evento sul proprio profilo Instagram. Il calciatore ha, infatti, pubblicato una Instagram Story con un selfie, in cui mostra un oggetto inserito all’interno della narice per bloccare la pedita di sangue – naso un po’ gonfio -. La prova provata di un episodio alquanto triste: l’ennesima dimostrazione di come tante cose nel calcio (e non solo) debbano migliorare drasticamente. Poteva essere una ghiotta occasione per mettersi in mostra in Europa, invece Bianco ora pensare a guarire questa ferita nata dalla follia di uno pseudo tifoso.

Sivasspor-Fiorentina, un tifoso invade il campo e ferisce con un pugno Bianco

Tra l’altro, alcuni supporters del Sivasspor hanno anche lanciato degli oggetti dagli spalti, tra cui alcune aste. È possibile, ovviamente, che su questo avvenimento l’Uefa decida di aprire un’indagine, una volta che il massimo organo calcistico europeo sarà entrato in possesso del referto arbitrale.