DIRETTA Conference League, Sivasspor-Fiorentina | Le formazioni ufficiali LIVE

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vola in Turchia per affrontare il Sivasspor per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League

Apre il giovedì ‘italiano’ della Conference League, la sfida in terra turca tra il Sivasspor e la Fiorentina, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Alle 21, scenderà in campo la Lazio sul campo dell’AZ Alkmaar.

I gigliati, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta contro la Cremonese nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. All’andata, allo stadio ‘Artemio Franchi’, la squadra toscana ha battuto gli avversari di giornata per 1-0: decisiva la rete di Antonin Barak al minuto 69. Di contro, gli uomini di Riza Çalimbay sono stati sconfitti dall’Istanbulspor col risultato di 3-0, terza consecutiva tra Super Lig e coppe europee. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘New Sivas 4 Eylül Stadium’ di Sivas.

FORMAZIONI UFFICIALI SIVASSPOR-FIORENTINA

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Calimbay.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Italiano.

ARBITRO: Nikola Dabanovic (Montenegro)