Assegno in bianco: Donnarumma più vicino al ritorno in Serie A

Il futuro di Donnarumma potrebbe essere di nuovo in Serie A: il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad una maxi offerta per il sostituto

Come spesso è accaduto negli ultimi anni, dopo l’ennesimo fallimento europeo, c’è aria di rivoluzione in casa del Paris Saint-Germain. A farci le spese, questa volta, potrebbe essere Gianluigi Donnarumma.

Contro il Bayern Monaco il portiere della Nazionale non ha sfoderato una grande prestazione e non è riuscito ad impedire il peggio. Secondo quanto riferito da ‘ElNacional.Cat’, Nasser Al Khelaifi non sarebbe soddisfatto di Donnarumma e sarebbe pronto ad accontentare il Barcellona presentando un assegno in bianco per Marc-André Ter-Stegen. Il portiere tedesco, dopo qualche annata complicata, è tornato a giocare su altissimi livelli e ora si candida seriamente ad essere il migliore al mondo nel suo ruolo. I catalani si trovano in una situazione economica difficile e un sacrificio potrebbe essere necessario sul mercato. In tutto questo, Donnarumma potrebbe tornare un tema per la Serie A.

Il PSG si fionda su ter Stegen: Donnarumma può tornare in Serie A

La prossima estate rischia di riaprirsi la telenovela riguardante il futuro di Gianluigi Donnarumma. I dubbi del Paris Saint-Germain si potrebbero tramutare in sentenze e quei rapporti tenuti vivi in questi anni potrebbero essere fondamentali.

Qualora il club parigino dovesse prendere Marc-André ter Stegen, l’addio dell’ex portiere del Milan sarebbe inevitabile. Fin dai tempi del mancato rinnovo di contratto con i rossoneri, in Serie A è stata la Juventus ad avviare i rapporti più approfonditi con l’entourage di ‘Gigio’ e in questi anni li ha sempre mantenuti vivi. Uno dei possibili partenti alla Continassa, poi, potrebbe essere proprio Wojciech Szczesny: il polacco ha diversi estimatori in Premier League e potrebbe rappresentare una corposa plusvalenza per la ‘Vecchia Signora’.

Szczesny a Torino guadagna 6,5 milioni a stagione e pesa parecchio sul monte ingaggi della Juventus. Unendo il suo stipendio agli altri che verranno ‘tagliati’ in estate, compreso quello di Adrien Rabiot, il cui rinnovo appare sempre più complicato, si potrebbe creare uno spazio salariale adeguato per riportare in Italia Donnarumma. Insomma, attenzione a quello che potrebbe succedere al portiere della Nazionale in estate.