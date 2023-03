Europa League e derby, Mourinho rompe il silenzio stampa: “Così facciamo fatica”

Il tecnico giallorosso interrompe il silenzio stampa alla vigilia della gara di ritorno in Europa League contro gli spagnoli

Alla vigilia della sfida di ritorno contro la Real Sociedad, a fronte dell’andata di settimana scorsa vinta per 2-0 all’Olimpico dalla Roma, questo pomeriggio José Mourinho interrompe il silenzio stampa ordinato società per le ultime due giornate di campionato prima della sosta come protesta alla squalifica del portoghese.

Queste le parole dell’allenatore portoghese pronunciate in conferenza stampa alla vigilia europea nella settimana che porta al derby con la Lazio:

ALGUACIL – “Rispetto le sue parole, sta caricando i suoi in maniera rispettosa. Fa il suo lavoro e lo fa bene, è bravo come allenatore nel comunicare con la sua gente. Questo è il vantaggio delle squadre che giocano in casa la seconda partita. Ma noi abbiamo la nostra strategia e siamo fiduciosi”.

FORMAZIONE – “La prossima partita è sempre la più importante. Quella di domani è la più importante della stagione, venerdì penseremo alla partita di domenica. Giocherà la squadra che secondo me ci da più garanzie. Giocherà Ibanez, che era squalificato all’andata”.

EUROPA LEAGUE – “Ogni tanto non troviamo i risultati che vorremmo, facciamo fatica a giocare tante partite, ma è normale. Ci sono squadre che hanno 24/25 giocatori tutti sullo stesso livello e per loro non è un problema. Altre che possono giocare ogni due giorni, per noi è diverso. Se arriva un infortunio, una squalifica o la stanchezza non è facile”.

TRASFERTA – “L’Olimpico ci dà sempre la tempesta perfetta, a volte vinciamo e altre volte perdiamo. Lo stadio è un fattore positivo, però alla fine è il campo che parla. L’ultima volta che ho visto uno stadio segnare un gol è stato nel 2005 in semifinale con il Liverpool, la palla non era entrata ma lo stadio ha fatto gol. Lo stadio spinge, domani ci sarà una grande atmosfera e questo appoggio dei tifosi della Real Sociedad ci carica. Domani lo stadio sarà bellissimo, il terreno di gioco stupendo, loro giocano benissimo, l’arbitro è tra i migliori e noi abbiamo vinto la Conference League, non abbiamo paura. Siamo felici di trovare una tempesta nello stadio, penso che la Roma giocherà meglio in queste condizioni”.

STADIO ANOETA – “L’ultima volta che sono stato qui è stato con il Real Madrid. è uno stadio bellissimo. Impianto top con una squadra top che gioca per un obiettivo grande, è in zona Champions da inizio campionato. Hanno tanti giocatori locali e molto forti, li rispettiamo”.

AVVERSARIO – “Giocano bene, possono farlo con tanti giocatori. Non so se cambieranno atteggiamento domani, penso che giocherà Mendes e che saranno molti aggressivi cercando di metterci tanta pressione. Lo stadio li spingerà verso la rimonta, noi siamo ci siamo preparati”.