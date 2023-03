Promesse non mantenute: lascia la Juve dopo un solo anno

La Juventus fa i conti con il malcontento di un suo calciatore: promesse non mantenute, vuole lasciare subito

Si è stufato e chiede di andare via. Per la Juventus si potrebbe aprire un nuovo fronte con il bianconero che in estate potrebbe bussare alle porte della società per essere ceduto.

Una situazione frutto – a quanto riferisce ‘Sky Sport Germania’ – di presunte promesse non mantenute. Un caso che va ad aggiungersi ai problemi non di poco conto che la società sta affrontando in questo periodo. I quindici punti di penalizzazione, le indagini sulla manovra stipendi, il mal di gol di Vlahovic, una rincorsa Champions che potrebbe accendere il finale di stagione bianconero nonostante il -15. Di argomenti all’ordine del giorno in casa Juventus non ne mancano e a questi potrebbe aggiungersene uno nuovo.

E’ stato acquistato la scorsa estate ma dopo appena un anno potrebbe già chiedere la cessione, insoddisfatto del trattamento ricevuto a Torino. Un fulmine a ciel sereno per uno dei calciatori sui quali la società piemontese punta molto. Il nome è quello di Kenan Yildiz, 17 anni, attaccante turco strappato in estate al Bayern Monaco. Un talento importante che rischia però di fuggire via alla Juve.

Calciomercato Juventus, Yildiz vuole andare via

Il giovane turco è uno dei protagonisti della Juve Primavera: 10 gol e 6 assist in questa stagione, ma la voglia di confrontarsi già con il calcio dei grandi.

Sarebbe proprio questo il motivo che lo spingerebbe a valutare l’addio ai bianconeri già in estate, nonostante un contratto in vigore fino al 2025. Yildiz è un nome che piace a tanti club e tra questi c’è anche il Benfica, club molto interessato al 17enne. Dei suoi malumori si era parlato anche nei giorni scorsi con Montero (tecnico della Primavera della Juve) che ha smentito il presunto malcontento del calciatore: “Per me non è deluso -le parole dell’ex difensore – nello spogliatoio canta sempre. Se fosse deluso, non so quando è allegro”. Dalla Germania però rilanciano la sua delusione e la volontà di lasciare la Juventus a fine stagione. Con il Benfica in agguato.