Lazio verso il derby: il comunicato UFFICIALE su Immobile

La Lazio è ancora in attesa di capire quando tornerà a disposizione Ciro Immobile, malconcio dalla trasferta di Napoli. Le ultime sulle condizioni del capitano biancoceleste

Corsa contro il tempo per Ciro Immobile in vista del derby contro la Roma che avrà luogo domenica pomeriggio alle ore 18. La Lazio è ancora in attesa di capire se il capitano potrà esserci o meno nella stracittadina dopo l’infortunio rimediato a margine della partita contro il Napoli.

La vittoriosa trasferta in terra partenopea di un paio di settimane fa ha portato infatti in dote problemi fisici ulteriori per il bomber laziale ancora alle prese con una lieve lesione muscolare che lo ha costretto a saltare sia la Conference League che la gara contro il Bologna in Serie A. Tanti gli acciacchi fisici di Immobile in questa annata che lo hanno costretto a saltare più gare del previsto. 9 i gol raccolti finora in Serie A, che diventano 11 in totale considerando anche le altre competizioni. Un apporto inferiore alle scorse annate per il capitano biancoceleste.

Lazio, pensiero al derby: il comunicato UFFICIALE sulle condizioni di Immobile

Sarri si è quindi affidato molto a Felipe Anderson da falso nueve, anche se la presenza o meno di Immobile nel derby potrebbe spostare la situazione. Le condizioni del centravanti campano non sono però ancora ben definite.

La Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale ha evidenziato l’attuale situazione in cui versa il numero 17: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Il calciatore prosegue pertanto nel suo programma riabilitativo personalizzato e verrà sottoposto a monitoraggio clinico”.

Ancora nessuna novità sostanziale quindi per Immobile che tra Roma e nazionale dovrà fare una corsa contro il tempo. La situazione resta comunque problematica.