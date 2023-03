Intreccio da urlo Osimhen-Kolo Muani: 120 milioni di euro

Il bomber del Napoli e quello dell’Eintracht sono tra i più corteggiati sul calciomercato. Le ultime chiamano in causa una big di Premier League

Napoli ed Eintracht non è solo campo, ma anche mercato. Intreccio in corso, con protagonisti i due bomber delle squadre: Victor Osimhen e Kolo Muani, quest’ultimo assente per squalifica nella gara di ritorno degli ottavi di Champions.

L’intreccio coinvolge, ovviamente, un altro club. E che club, il Manchester United ancora alla ricerca di una grande punta. A proposito, sono proprio Osimhen e Kolo Muani ora i principali nomi che orbitano attorno ai ‘Red Devils’ in vista della prossima sessione di calciomercato. Nelle ultime ore è emersa la voce di un possibile assalto dello United al cartellino del francese, con una proposta che arriverebbe addirittura a toccare i 120 milioni di euro. La voce non ha trovato conferme assolute, specie in Germania.

Il collega di ‘Sky Sport De’ Florian Plettenberg non conferma la notizia dei 120 milioni, sì invece il forte interesse del Manchester United per l’attaccante transalpino nel mirino del Milan un annetto fa.

Nel suo tweet, però, Plettenberg aggiunge una cosa molto importante, ovvero che Osimhen, all’interno del club inglese, ha una maggiore considerazione rispetto a Kolo Muani. In sostanza il centravanti nigeriano è e sarà una priorità per i ‘Red Devils’, il numero 9 dell’Eintracht l’alternativa o uno dei ‘Piani B’ qualora sfumasse l’arrivo del napoletano.

❗️News #KoloMuani: Can’t confirm that #MUFC is preparing an €120m offer for Muani. Been told that he’s definitely on the list as a possible transfer target for summer. But internally #Osimhen is rated higher than Muani. Osimhen is one of the clubs main priority! @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/cktnDXjBMt

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 15, 2023