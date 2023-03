Il Napol vola con Osimhen: tris all’Eintracht, il sogno Champions continua

Gli azzurri di Luciano Spalletti si qualificano ai quarti di finale della competizione europea più prestigiosa. Tedeschi battuti e mai pericolosi

Dopo il 2 a 0 dell’andata, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sull’eliminazione del Napoli, contro l’Eintracht Francoforte e la squadra di Luciano Spalletti non ha deluso le attese.

Al Maradona, Osimhen e compagni hanno strapazzato i tedeschi, che non sono riusciti mai a rendersi davvero pericolosi dalle parte di Meret. Il Napoli è così stato in pieno controllo della partita, trovando il gol del vantaggio con il suo centravanti nigeriano, che nel recupero del primo tempo vola su cross di Politano e batte Trapp di testa.

Il portiere dei tedeschi evita in più di una circostanza la rete ma non può nulla all’ottavo del secondo tempo, quando è ancora Osimhen a trovare la via del gol: cambio perfetto di Kvaratskhelia per Politano, che manda al cross Di Lorenzo; per il centravanti azzurro è davvero un gioco da ragazzi metterla dentro in scivolata, a porta vuota.

Il terzo gol arriva undici minuti dopo con Zielinski, che dal dischetto ha battuto Trapp. Era stato proprio il polacco a procurarsi il calcio di rigore. Gli azzurri si sono così imposti con un netto 3 a 0, conquistando i quarti di finale di Champions League.

Tabellino Napoli-Eintracht 3-0 : 47′ e 53′ Osimhen, 64′ Zielinski su rigore

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Olivera, Simeone, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Ndombele. All. Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. A disp: Ramaj, Horz, Smolcic, Jakic, Alidou, Tourè, Hasebe, Alario, Chandel, Max. All. Glasner.

ARBITRO: Taylor (ING)

AMMONITI: Ndika (E), Lenz (E), Gotze (E), Juan Jesus (N)

Champions, il Napoli raggiunge Milan e Inter ai quarti

Il Napoli raggiunge Milan e Inter, facendo sognare il calcio italiano. Venerdì si conosceranno gli accoppiamenti: nessun paletto, con le squadre di Serie A che possono incontrarsi.

Gli altri club nell’urna saranno Benfica, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Stasera, insieme al Napoli, hanno così strappato il pass anche i campioni incarica, allenati da Carlo Ancelotti. I blancos, dopo il 5 a 2 dell’andata, si sono imposti contro il Liverpool anche in Spagna, con un gol del solito Benzema.