Ibra sempreverde: UFFICIALE il ritorno in Nazionale

Ibrahimovic torna in Nazionale: il centravanti del Milan allontana il ritiro e ritrova anche la sua Svezia

Zlatan Ibrahimovic dà un altro calcio al ritiro e dopo il rientro col Milan ritrova anche la Nazionale svedese.

La Svezia ha reso noti i convocati per le sfide di qualificazione ad Euro 2024 e spicca il ritorno dell’attaccante 41enne. Il CT Janne Andersson ha spiegato così la scelta: “Zlatan e io siamo stati sempre in contatto, compreso il periodo del suo infortunio. Ora si sente bene, è tornato in campo col Milan e può dare il proprio contributo in campo. Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. È unico in questo senso”. Contro Belgio e Azerbaijan, dunque, ci sarà anche Ibra. Un ulteriore indizio sulla sua volontà di proseguire oltre la stagione in corso e magari puntare anche ad Euro 2024.

Svezia, UFFICIALE il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: convocato per le qualificazioni ad Euro 2024

Questi i convocati della Svezia, resi noti sui canali ufficiali della Federazione.

Här är herrlandslagets trupp till de två första EM-kvalmatcherna 🙌 🇸🇪-🇧🇪 | 24 mars på Friends Arena

🇸🇪-🇦🇿 | 27 mars på Friends Arena 🎫 Matchen mot Belgien är för tillfället slutsåld – men se till att säkra plats mot Azerbajdzjan den 27 mars! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 15, 2023

Oltre a Ibra, sono presenti gli “italiani” Holm, Ekdal e Isak Hien e l’ex Juventus Dejan Kulusevski. Il 41enne, invece, torna dopo quasi un anno di assenza: la sua ultima apparizione risale al 29 marzo 2022, nel match contro la Polonia.