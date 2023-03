Flop Leao, cessione senza rinnovo: va via a metà prezzo

L’attaccante rossonero è sembrato in difficoltà anche nella sfida di ieri sera pareggiata dal Milan contro la Salernitana

Il futuro di Rafael Leao è diventato un vero e proprio mistero. Eletto come miglior calciatore dello scorso campionato, l’esterno portoghese non è riuscito a ripetere gli stessi livelli anche in questa stagione. A secco di gol in campionato dallo scorso 14 gennaio, anche ieri sera non è riuscito a sbloccarsi in una serata sottotono.

Contro la Salernitana, infatti, il Milan non è riuscito ad andare oltre il pareggio finale, non approfittando quindi dello scivolone commesso dall’Inter lo scorso venerdì sera a La Spezia per la lotta al secondo posto. Proprio Rafa Leao è stato tra i calciatori più deludenti in campo e anche per questa ragione è stato sostituito nel corso della ripresa da Stefano Pioli. Un momento che sembra non aver fine e che disegna nuove sfumature sul suo futuro rossonero.

Va infatti ricordato che Leao non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan, in scadenza nel giugno 2024. Nonostante le parti stiano dialogando da parecchi mesi alla ricerca di un accordo definitivo, ad oggi si registra ancora una certa distanza tra domanda e offerta. Per questo motivo, nel sondaggio lanciato in mattinata, la redazione di Calciomercato.it si è rivolta ai tifosi rossoneri chiedendo loro cosa dovrebbe fare il club con il portoghese al termine dell’attuale stagione.

Calciomercato Milan, decisa la cessione di Leao: addio e maxi sconto

Contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, la maggior parte degli utenti ha optato per la cessione di Rafa Leao senza rinnovo.

Nel sondaggio di Twitter, infatti, a vincere è stata l’opzione che vedrebbe l’addio dell’attaccante la prossima estate, a cifre però decisamente contenute rispetto al suo reale valore. Al primo posto, dunque, la cessione di Leao sui 50-60 milioni di euro con il 36,1%.

Subito dopo, con il 30,6% delle preferenze, l’addio a titolo definitivo ma solo per una cifra non inferiore ai 90 milioni. Al terzo posto con il 19,4% il rinnovo del contratto di Leao a tutti i costi, mentre per il 13,9% il Milan dovrebbe tenerlo anche senza prolungamento.