Cristiano Ronaldo, spunta l’accordo a sorpresa: è obbligato a farlo

Spunta l’accordo a sorpresa tra Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr: l’attaccante portoghese è obbligato a farlo

Un contratto faraonico, un contratto da circa 200 milioni di euro a stagione. Cristiano Ronaldo ha scelto l’Al Nassr e l’Arabia Saudita dopo l’addio rumoroso al Manchester United.

Il fuoriclasse portoghese ha avuto un impatto importante nel campionato saudita: 8 gol e 2 assist nelle 7 partite fin qui disputate, con una tripletta e un poker che hanno evidenziato al ritrovata forma di CR7. Ma se in campo le cose non vanno poi così male, a far discutere è il contratto siglato dal campione ex Juventus con la società. L’Al Nassr non ha badato a spese per prendere Cristiano Ronaldo ma ovviamente ha chiesto anche qualcosa in cambio. Sicuramente gol e giocate sul terreno di gioco, ma anche altro.

A parlarne è il ‘Sun’ che svela un accordo presente nel contratto firmato da Ronaldo con l’Al Nassr. Una clausola presente desta molta curiosità perché va oltre il calcio e abbraccia un altro sport: Cristiano Ronaldo sarà obbligato a farlo.

Cristiano Ronaldo, la clausola legata alla Formula 1

Come detto, il calcio con la clausola presente nel contratto firmato da Cristiano Ronaldo non c’entra niente, anzi ad essere coinvolto è un altro sport.

Si parla della Formula 1 ed in particolare del Gran Premio che si correrà ad Abu Dhabi. Una gara che il numero 7 più famoso al mondo sarà obbligato a vedere. Questo per sfruttare la sua fama e consentire ai paesi arabi di beneficiare dell’importanza planetaria dell’immagine di CR7. Il GP di Abu Dhabi è in programma il prossimo 26 novembre, sul finire del Mondiale di Formula 1 e Ronaldo dovrà assistere da spettatore allo spettacolo del GP. Lo obbliga il contratto ed ha 200 milioni di buoni motivi per rispettare la clausola.