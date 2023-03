Brozovic lascia l’Inter e resta in Serie A: scelta fatta

Futuro Brozovic, il croato escluso contro il Porto potrebbe lasciare l’Inter, ma può restare in Serie A

Una gara chiave che ha permesso all’Inter di entrare a far parte delle migliori otto squadre d’Europa. Se però pochi mesi fa sembrava esserci un solo insostituibile nella mediana nerazzurra, ora quello stesso insostituibile ha perso il posto.

Perché nella sfida più importante della stagione, Marcelo Brozovic è stato relegato in panchina da Simone Inzaghi. Le ottime prestazioni di Calhanoglu e Mkhitaryan hanno fatto sì che il tecnico piacentino, per la trasferta portoghese, preferisse optare per il turco e l’armeno e relegare in panchina il numero 77, che esattamente un anno fa ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2026.

Sondaggio CM.IT, Brozovic alla Juventus

Il fatto però che Brozovic non sia più un titolare inamovibile nello scacchiere di Inzaghi, potrebbe portare l’Inter a cedere il croato per ricavare un tesoretto importante. E proprio per questo motivo, sul nostro canale Telegram abbiamo pubblicato un sondaggio in cui abbiamo chiesto a quale squadra di Serie A farebbe più comodo il centrocampista croato.

La percentuale di voti non lascia spazio a dubbi. Per il 41% dei votanti è la Juventus la squadra a cui farebbe maggiormente comodo un giocatore come Brozovic. Il club bianconero ha dovuto affrontare parecchi problemi in mediana, dai costanti infortuni di Pogba al pessimo rendimento di Paredes. Ecco perché Brozovic sarebbe l’ideale. Più distaccate invece le altre rivali dei nerazzurri. Il 28% ha scelto la Roma: anche i giallorossi infatti hanno dovuto fare i conti con il lungo infortunio di Wijnaldum. Il 27% invece crede che Brozovic farebbe a caso del Milan, che ha visto partire Franck Kessie e a cui manca probabilmente un centrocampista di quel livello da intervallare a Tonali e Bennacer. Solamente il 5% invece ha detto Napoli, sottolineando come i partenopei non necessitino un acquisto in quella zona del campo.