Tutta colpa di Inzaghi: “Inter in 10”

Porto-Inter, prima frazione di gioco equilibrata al “Do Dragao”. La clamorosa bocciatura, però, non può passare inosservata.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Porto-Inter. Ci si attendeva un match equilibrato ed arcigna ed effettivamente il canovaccio tattico della gara non ha tradito le attese. I padroni di casa hanno avuto un approccio veemente al match, con un paio di conclusioni dalla media-lunga distanza che non hanno spaventato più di tanto Onana.

Con il passare dei minuti Lautaro e compagni hanno preso campo e fiducia. Il contropiede condotto al ventesimo minuto che ha portato alla rasoiata di Edin Dzeko ben disinnescata da Diogo Costa ne è una testimonianza tangibile. L’Inter si è difesa con ordine e pazienza, distendendosi di tanto in tanto con qualità e pulizia tecnica. A deludere le attese fino a questo momento, però, è stato Denzel Dumfries. La prova dell’esterno olandese fino a questo punto è stata assolutamente impalpabile. Abulico delle due fasi, Dumfries è sembrato svagato e poco attento. Troppo tenero in occasione di alcune diagonali potenzialmente pericolose, l’esterno di Inzaghi non si è quasi mai spinto in avanti.

Porto-Inter, social scatenati contro Dumfries

Soltanto in un’occasione Dumfries ha avuto la possibilità di sfidare Zaidu, non riuscendo però a capitalizzare il mismatch. I tifosi dell’Inter hanno letteralmente preso d’assalto i social. Nel mirino della critica è finita non solo la prova del Dumfries, ma anche la scelta di Inzaghi di affidarsi al laterale olandese. Ecco una rapida carrellata:

Basterebbe fare difesa a 4 per non mettere Dumfries e invece no, meglio giocare in 10 che cambiare modulo/mentalità#PortoInter — GabryKeegan (@GarboeK) March 14, 2023

Dumfries non deve più vedere il campo. praticamente ogni palla a lui è già persa direttamente — Aledibbo (@Aledibbo1) March 14, 2023

se Marotta e Ausilio riescono a vendere Dumfries per più di 10 mln si meritano il nome del nuovo stadio — polleggggg (@polleggggg) March 14, 2023

#PortoInter dumfries ma perchè è in campo? Dannoso ed inutile — Gipsy54 (@Paolo49861) March 14, 2023

Ma esattamente perché gioca a calcio Dumfries? — furio morelli (@morfurio) March 14, 2023