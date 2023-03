Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 14 marzo 2023

‘La Gazzetta dello Sport’ titola in prima pagina con un ormai consueto gioco di parole sulla partita di questa sera: “Bevetevi il Porto”, con le foto di Barella e Inzaghi e ‘Champions: brivido Inter’. E l’allenatore con tanto di calice in mano. ‘Perché Simone non può più sbagliare’, il titolo invece di un editoriale all’interno del quotidiano. ‘Giroud e niente più. Gol poi il vuoto: gol di Leao e Origi’, continua la rosea sul pareggio del Milan contro la Salernitana. Poi si omaggia Dick Fosbury, leggenda del salto in alto scomparso in queste ore, infine Cairo: “Siamo da 7+. E vorrei comprare l’Olimpico di Torino”, poi “La Supercoppa si allarga a 4. Dal 2024 anche le semifinali”.

‘Il Corriere dello Sport’ apre con l’incoraggiamento all’Inter, attraverso quello al suo allenatore: “Forza Inzaghi”, il titolo in prima pagina per il tecnico nerazzurro che ‘si gioca i quarti e il futuro’ nel ritorno di Champions in casa del Porto. Spazio ovviamente poi anche al pari del Milan con la Salernitana: “Il Milan dura troppo poco: buttato il secondo posto”. Di spalla l’intervista esclusiva a Lobotka: “Grazie Lucio, ti devo tutto”. A chiudere gli altri sport: “Incredibile, la Ferrari assume via LinkedIn’ e ‘Addio al mito Fosbury: cambio il salto in alto’.

Su ‘Tuttosport’ si analizza l’intenzione della Juventus su Paul Pogba e il suo futuro dopo l’ennesimo infortunio: “La Juve non scarica Pogba”, il titolo in apertura che racconta come i bianconeri non stiano pensando a una risoluzione contrattuale. Al contrario la società ‘conta di recuperarlo’. Poi “E adesso Rabiot ha voglia di Juve”, a proposito del futuro invece dell’altro francese che invece sta trascinando la squadra di Allegri. “‘Voglio lo stadio per il Toro’. E Cairo tratta col sindaco!”, l’altro titolo in prima pagina dedicato però ai granata con l’appendice sul futuro di Juric: “Pronto a proseguire con Juric, ma lui riflette”. E infine: “Milan flop sul più bello. Sousa dice grazie a Dia” e “Supercoppa a quattro squadre: tra un anno dai sauditi”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 14 marzo

Ci spostiamo poi all’estero, più precisamente in Spagna. “Alta tensión”, titola il quotidiano ‘Sport’, riferendosi al rapporto attuale tra Real Madrid e Barcellona a pochi giorni dal Clasico di domenica sera che può decidere il titolo. “Il caso Negreira mette a dura prova le relazioni tra Real e Barcellona”, spiega il quotidiano catalano. Con le parole di Laporta che sbotta: “Sono dei furfanti che stanno infangando il nostro simbolo”. Poi la questione Gavi: “Altro pasticcio con la iscrizione di Gavi”.

Anche il ‘Mundo Deportivo‘ tratta ovviamente dello stesso argomento. “Così mette pressione il Real Madrid“, con l’immagine di Florentino Perez. Il tema sono le dichiarazioni dell’ex arbitro Iturralde Gonzalez che spiega appunto le pressioni del presidente del Real: “Mi ha voluto mettere in una stanza e mi ha detto: Chiedo solo di essere trattato con il Barcellona (a livello arbitrale, ndc). Hanno vinto 6-1″. Poi la “lista di gravi errori arbitrali contro il Barcellona nel periodo del ‘caso Negreira’”. E infine il “Pasticcio Gavi”.