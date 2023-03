PAGELLE e TABELLINO di Porto-Inter 0-0: Darmian straordinario, Lautaro mollo

Voti e giudizi della sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Conceicao andata in scena al Dragao e valevole per il ritorno degli ottavi di Champions

PORTO

Diogo Costa 6,5 – Non si fa trovare impreparato quelle pochissime volte che è chiamato in causa.

Pepé 6,5 – Sostituisce Joao Mario con le sue caratteristiche, spingendo tanto sia sulla fascia che verso il centro. Nel secondo se ne porta a spasso due-tre ogni volta.

Cardoso 5,5 – Complicato sostituire uno come Pepe. Quando imposta è un disastro.

Marcano 6 – Quando si sveglia Lautaro va in difficoltà.

Zaidu 7 – È il più temibile dei portoghesi, difficile da prendere e con Dumfries può fare un po’ quello che vuole. Dall’84’ Wendell s.v.

Eustaquio 7 – Gioca a ridosso di Taremi, ma diciamo a tutto campo come Otavio all’andata. Il più intelligente della squadra di Conceicao. Dal 70′ Franco 5,5

Uribe 7 – Il suo mestiere lo conosce bene, far legna, senza disdegnare la conclusione in porta. Sfiora il gol. Dall’84’ Namaso s.v.

Grujic 6,5 – A testa alta con qualità, ma non con costanza.

Galeno 6,5 – Partecipa più con cattiveria che con qualità al forcing lusitano.

Evanilson 5,5 – Molto fumo e poco arrosto. Inconsistente sul più bello. Dal 70′ Martinez 5,5.

Taremi 7 – Si muove tanto alla ricerca del pallone e dello spazio. Manca nell’ultima giocata, con generosità nel finale prende palo e traversa.

All. Conceicao 7 – Senza tre big come Pepe, Joao Mario e Otavio la sua squadra fa di tutto e di più per vincerla. Avrebbe meritato di giocarsi la qualificazione ai supplementari.

INTER

Onana 7,5 – Coraggioso e puntuale nelle uscite alte e quando messo in difficoltà nel gioco coi piedi. Un gatto su un paio di palloni delicati e allo scadere, aiutato dal palo. Fondamentale.

Darmian 7,5 – Un paio di interventi da grande difensore. Spreca un giallo per colpa di Barella. Dal 79′ Skriniar s.v.

Acerbi 7,5 – Nell’uno contro uno, specie quello aereo è insuperabile.

Bastoni 7 – Nessuna sbavatura a livello difensivo, spesso uomo in più quando c’è da manovrare e attaccare il Porto. Dal 74′ de Vrij – Non bada all’estetica.

Dumfries 6 – Spesso ne ha due contro, però è troppo macchinoso. La palla sembra scottargli fra i piedi, ma al 94′ salva sulla linea.

Barella 5,5 – Poca testa e tanta superficialità nel primo tempo. Nel secondo sale di livello restando però distante dal vero Barella. Dal 79′ Brozovic s.v.

Calhanoglu 6,5 – In affanno nei primi 45′, nella ripresa il Porto gli dà inevitabilmente più spazio ed esce la sua qualità in fase di palleggio.

Mkhitaryan 7 – Gioca per due a metà campo. Arpiona palla e fa ripartire, esperienza e qualità da vendere.

Dimarco 6,5 – Sempre sul pezzo, attacca con costanza e la chiusura su Evanilson vale come un gol. Dal 70′ D’Ambrosio 6,5 – Gioca di mestiere, tenendo alta la sua posizione.

Dzeko 6,5 – Non fa gol ma gestisce diversi palloni complicati e a volte è poco accompagnato da Lautaro. Dal 70′ Lukaku 6 – Lotta non perdendo una palla, spreca però un’ottima occasione. Il suo gol all’andata alla fine è decisivo per il passaggio del turno.

Lautaro 5 – Non è il Lautaro ‘guerriero’ delle notti europee. Con Lukaku affianco la sua prova resta deludente.

All.Inzaghi 6,5 – Strappa una qualificazione coi denti, di corto muso, che però all’Inter mancava dal 2011. Non è un trofeo, ma comunque un traguardo importantissimo sotto l’aspetto economico e sportivo. Un traguardo con cui può rispondere alle critiche feroci, esterne come interne.

Arbitro Marciniak 5 – Tanti errori: fa correre quando non deve e dà fallo quando non c’è. Brutta prova del fischietto polacco.

TABELLINO

PORTO-INTER 0-0

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Pepé, Cardoso, Marcano, Zaidu (84′ Wendell); Eustaquio (70′ Franco), Uribe (84′ Namaso), Grujic, Galeno; Evanilson (70′ Martinez), Taremi. All.: Conceicao

INTER (3-5-2): Onana; Darmian (79′ Skriniar), Acerbi, Bastoni (73′ De Vrij); Dumfries, Barella (79′ Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (70′ D’Ambrosio); Dzeko (70′ Lukaku), Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marciniak (POL)

AMMONITI: Darmian, Dzeko, Pepe, Acerbi