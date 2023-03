Penalizzazione Juventus, Barile sicuro: “Società maggiormente vulnerabile”

Caso Juventus, le parole di Sergio Barile sui motivi che avrebbero spinto alle penalizzazione dei bianconeri ai microfoni di TV PLAY_CMIT.

Fase caldissima della stagione della Juventus. I bianconeri saranno impegnati contro il Friburgo nel match valido per la gara di ritorno degli ottavi di finali di Europa League. Appuntamento che Di Maria e compagni non intendo fallire e al quale la “Vecchia Signora” si presenta dopo il successo ottenuto in campionato contro la Sampdoria. A calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera, però, è sempre la situazione legata al caso plusvalenze.

Sotto questo punto di vista ad accendere il clima sono stati le cosiddette Carte Covisoc. Come anticipato da calciomercato.it, anche nella seconda carta Covisoc non vi sono però riferimenti di alcun tipo alla Juventus e non si concretizzeranno dati rilevanti. Il lavoro degli avvocati bianconeri è chiaramente teso a cambiare le carte in tavola sul falso in bilancio, spostando eventualmente gli andamenti processuale. Da non trascurare sotto questo punto di vista le parole di Sergio Barile, ex membro della Covisoc, che ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha fornito una chiave di lettura interessante.

Caso Juventus, Barile a TVPLAY_CMIT: “Società maggiormente vulnerabile”

Sul ruolo giocato dalla Covisoc, Barile ha svelato: “Posso dire che la Covisoc come organismo interno alla Federazione si preoccupa di accertare che determinati assetti di bilancio rispondano a quelli che sono i requisiti per l’inscrizione e la partecipazione al campionato. Altre questioni la Covisoc non le fa: anche sulle plusvalenze ci sono modalità che consentono al club di manifestare delle plusvalenze ma questo tipo di modalità non appartiene solo a un club o alla Juventus: problematica complessa da analizzare.”

Sull’esemplarità della penalizzazione inflitta alla Juventus, Barile ha chiosato: “Juve punita per fare da esempio al movimento? Posso dire sicuramente che la rappresentazione di questo sistema è come una pentola a pressione. Se debbo dire che sia stata scelta proprio la Juventus per fare da esempio, significa che era una società maggiormente vulnerabile. Era annunciato.”