Napoli-Eintracht, trasferta vietata ai tedeschi: Ceferin non ci sta

Napoli-Eintracht Francoforte, le parole del presidente dell’UEFA sul divieto di trasferta imposto ai tifosi tedeschi non passano inosservate.

Tempo di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che si presenta al match di ritorno con l’Eintracht Francoforte forte del doppio vantaggio maturato all’andata. Dopo lo stop contro la Lazio, del resto, Kvaratskhelia e compagni hanno immediatamente ripreso la marcia strapazzando senza eccessivi patemi d’animo l’Atalanta.

Servirà un approccio importante per gli Azzurri per mettere al sicuro la contesa sin dalle prime battute. I partenopei hanno comunque dimostrato una superiorità tecnica e qualitativa piuttosto evidente. Ad animare la vigilia, però, è stata la decisione da parte del Tar della Campania che ha vietato la trasferta ai tifosi tedeschi, respingendo il ricorso presentato dal club di Francoforte. Ragion per cui i supporters dell’Eintracht nati e residenti a Francoforte non potranno seguire i loro beniamini nella delicata trasferta del “Maradona”.

Trasferta di Napoli vietata ai tifosi dell’Eintracht: la presa di posizione di Ceferin

Situazione che chiaramente ha calamitato l’interesse mediatico e sulla quale si è espresso anche il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin, che nel corso di un’intervista rilasciata a ZDF ha espresso tutto il suo disappunto. A precisa domanda, Ceferin ha così chiosato: “Non va bene che le autorità italiane decidano che i tifosi non debbano essere ammessi. Dobbiamo urgentemente fare qualcosa: la decisione delle autorità è assolutamente sbagliata, cambieremo le regole.”

Si tratta di uno scenario che purtroppo si è materializzato anche in altre circostanze. La presa di posizione di Ceferin, però, potrebbe far saltare il banco. Il fatto che il presidente dell’UEFA abbia annunciato provvedimento sotto questo punto di vista potrebbe essere preludio ad una serie di cambiamenti tesi a migliorare questo genere di situazioni.