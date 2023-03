L’affare stravolge i piani di Juve e Milan: Joao Felix a titolo definitivo

Joao Felix potrebbe mettere il bastone tra le ruote a Juventus e Milan: l’affare che piace all’Atletico Madrid

Una partenza da incubo, poi Joao Felix ha preso le misure con il mondo Chelsea. Il portoghese è arrivato a gennaio in prestito dall’Atletico Madrid e il suo impatto in maglia ‘Blues’ è stato tremendo: prima partita, espulsione e tre giornate di squalifica.

Poteva bastare per chiudere anticipatamente la sua avventura a Londra, ma così non è stato. Al ritorno in campo, Joao Felix ha risposto con un gol e ha poi giocato con regolarità fornendo discrete prestazioni. A fine stagione, l’accordo prevede il suo ritorno a Madrid, ma le cose potrebbero andare anche in maniera diversa, in un’operazione che potrebbe coinvolgere anche Juventus e Milan.

La volontà del calciatore, infatti, è quella di restare in Premier League e giocare ancora con la maglia del Chelsea. Facile a dirsi, meno a farsi perché l’Atletico Madrid da questo punto di vista non ha intenzione di abbassare le sue pretese. Così, stando a quanto riferisce ‘elgoldigital.com’, sarebbe arrivato il no alla prima proposta da 100 milioni di euro ed un rilancio: inserire un calciatore nell’operazione.

Calciomercato Juventus e Milan, Kovacic nell’affare Joao Felix

Joao Felix al Chelsea al titolo definitivo potrebbe diventare realtà se da Londra arrivasse un’apertura all’inserimento di un giocatore della rosa di Potter nell’affare. In particolare, uno dei calciatori in partenza dallo Stamford Bridge piace in maniera particolare all’Atletico Madrid.

Si tratta dell’ex Inter Mateo Kovacic, contratto in scadenza nel 2025 e dato come uno dei partenti in estate. Il croato potrebbe essere la contropartita per accontentare l’Atletico e dare il via libera al trasferimento a titolo definitivo di Joao Felix al Chelsea. Un’eventualità che lascerebbe a mani vuote Juventus e Milan, due società interessate al centrocampista per la prossima stagione. Sia i bianconeri che i rossoneri hanno la necessità di un rinforzo nel reparto di metà campo e Kovacic garantirebbe qualità ed esperienza importante ad un costo accessibile. Un’idea però che dovrà scontrarsi con il futuro di Joao Felix e la sua voglia di restare a Londra.