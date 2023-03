Giudice Sportivo, UFFICIALE: stangata Kumbulla

Giudice Sportivo, ufficiale: ecco gli squalificati in vista del prossimo turno, stangata per Kumbulla

Un cartellino rosso che costa caro. L’espulsione di Marash Kumbulla ha pesato notevolmente in campo per la Roma, sconfitta in casa 3-4 dal Sassuolo, ma peserà anche fuori.

Il difensore centrale giallorosso è infatti stato fermato dal Giudice Sportivo per due turni. Kumbulla è uno dei cinque giocatori che salteranno per squalifica la prossima giornata. Oltre al difensore albanese, anche Ruan Tressoldi del Sassuolo, ammonito nella sfida contro la Roma, salterà la prossima gara. A lui si aggiungono anche Rincon (Sampdoria), Giroud (Milan) e Vecino (Lazio), tutti ammoniti nell’ultimo turno.

Giudice Sportivo, tre tecnici squalificati in Serie B

Due turni anche per il dirigente del Lecce, Stefano Trinchera, espulso contro il Torino. Una giornata invece per il fisioterapista granata Giuseppe Gerundo e per il componente dello staff tecnico della Roma Giovanni Cerra.

Il Giudice Sportivo ha inoltre deliberato ammende per tre società. 8mila euro all’Inter, 5mila allo Spezia per lanci di bottigliette nei settori ospiti e 2mila euro al Bologna per lancio di bengala da parte dei tifosi.

In Serie B invece squalifiche per tre tecnici. Due giornate all’allenatore del Palermo, Eugenio Corini, “per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale”. Una giornata di stop invece per l’allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini e per Roberto Stellone, tecnico del Benevento.