Friburgo-Juve, rinnovo UFFICIALE prima del match

Friburgo-Juventus, è ufficiale la firma del rinnovo a poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Europa League

Mancano poco più di 48 ore alla decisiva sfida tra Friburgo e Juventus per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

I bianconeri, forti dell’1-0 dell’andata, si presentano in Germania con la possibilità di ottenere due risultati utili su tre a disposizione. I tedeschi, invece, come ulteriore segnale di fiducia, hanno deciso di rinnovare il contratto del tecnico Streich proprio a poche ore dall’inizio del match.

Friburgo, UFFICIALE il rinnovo di Streich e dello staff tecnico

Il Friburgo ha infatti annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, il rinnovo dell’allenatore Christian Streich, dal 2011 alla guida del club. Oltre a Streich hanno rinnovato il proprio contratto anche Patrick Baier, Florian Bruns e Julian Schuster, membri dello staff tecnico.

Questo il comunicato ufficiale del club tedesco:

“La società sportiva ha esteso i contratti con Christian Streich, Patrick Baier, Florian Bruns e Julian Schuster. Streich è l’allenatore dal dicembre 2011 e da gennaio è l’allenatore record della squadra in Bundesliga con attualmente 347 partite. Finora il 57enne ha totalizzato 430 partite ufficiali alla guida del club. Patrick Baier fa parte dello staff dal 2009 ed è l’assistente allenatore più longevo della Bundesliga. Gli ex giocatori del club Florian Bruns e Julian Schuster hanno rafforzato lo staff tecnico del Friburgo rispettivamente dal 2017 e dal 2018. Il vice allenatore Lars Vossler, l’allenatore dei portieri Michael Muller e i preparatori atletici Daniel Wolf e Maximilian Kessler hanno contratti di lavoro in corso”.

Entusiasta Streich per il rinnovo:

“Qui è speciale ed è un piacere per me poter continuare a lavorare in questo club insieme ai miei colleghi allenatori”.