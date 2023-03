DIRETTA Champions League, Porto-Inter 0-0: Si parte LIVE

Gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Porto-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dalla pesante sconfitta in casa dello Spezia, l’Inter scende in campo questa sera all’Estádio do Dragão nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Forte dell’1-0 dell’andata, i nerazzurri affrontano il Porto del grande ex Sergio Conceiçao in una sfida che si preannuncia scoppiettante.

Senza l’infortunato Robin Gosens, che molto probabilmente salterà anche la sfida di domenica sera contro la Juventus, la squadra allenata da Simone Inzaghi si presenterà in Portogallo con una rosa quasi al completo e il mister piacentino dopo tanto tempo ha avuto l’imbarazzo della scelta praticamente in ogni reparto. I padroni di casa, invece, dovranno fare a meno di Otavio, espulso nella partita di San Siro, e degli infortunati Joao Mario e Joao Meixado.

Quello di questa sera sarà il terzo scontro diretto in Portogallo. Nei due precedenti, l’Inter ha collezionato una sconfitta per 2 reti a zero e un pareggio (1-1). Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Porto-Inter

PORTO (4-3-3): D. Costa; Pepê, Cardoso, Marcano, Zaidu; Eustaquio, Uribe, Grujic, Galeno; Taremi, Evanilson. All. Conceicao

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi