Caos fuori lo stadio durante Porto-Inter: cosa sta succedendo

Caos fuori al ‘Do Dragao’ per Porto-Inter: centinaia di tifosi nerazzurri non sono stati fatti entrare all’interno dello stadio

E’ caos fuori al ‘Do Dragao’. Mentre Porto-Inter è iniziata, sono centinaia i tifosi nerazzurri rimasti fuori all’impianto. La situazione non è semplice e rischia di degenerare.

Tutto nasce dal circa mille sostenitori interisti che hanno acquistato i biglietti per assistere al match non nel settore ospiti. In un primo momento, era stato deciso di non consentire loro di entrare allo stadio. Una decisione rivista poi grazie anche alla mediazione della società italiana: via libera in tutti i settore, ad eccezione dei tifosi dell’Inter che aveva acquistato il biglietto nella curva portoghese. Una sorta di compromesso che prevedeva anche la rinuncia da parte degli interisti ad entrare negli altri settori dello stadio con sciarpe o vestiti con gli stemmi della propria squadra.

Porto-Inter, centinaia di tifosi fuori dallo stadio

Qualcosa però non deve essere andato per il verso giusto se, dopo il fischio d’inizio, erano numerosi i tifosi dell’Inter ancora fuori dallo stadio.

Diverse decine di persone sono ammassate fuori all’impianto della città portoghese quando il match è già iniziato e non hanno la possibilità di accedere sugli spalti.