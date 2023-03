VIDEO | “Una pietra”: Barella-Lukaku, ‘scontro’ ad Appiano

Vigilia di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. I nerazzurri partono dalla vittoria dell’andata al ‘Meazza’

In casa Inter è vigilia della sfida di Champions col Porto. I nerazzurri si giocano l’accesso ai quarti, Inzaghi una bella fetta del suo futuro in nerazzurro. Il tecnico dovrebbe recuperare Skriniar, perlomeno per la panchina, rinunciando però sicuramente a Gosens alle prese con un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra.

Davanti le quotazioni di Lukaku, come partner di Lautaro Martinez, sono in ascesa rispetto a quelle di Dzeko. Il belga è apparso sorridente ad Appiano prima della partenza per il Portogallo. Nell’allenamento di rifinitura è stato protagonista con Barella di un episodio già diventato virale.

Durante il torello, c’è stato uno ‘scontro’ di gioco tra il numero 90 e la mezz’ala sarda. Il primo è andato addosso al secondo. Quest’ultimo, una volta rialzatosi un po’ dolorante, ha esclamato scherzando: “Ho preso una pietra“.