Svelato il retroscena su Laurienté: l’agente allo scoperto

Armand Laurienté, alla prima stagione in Serie A, ha dimostrato di essere una pedina più che valida: l’agente svela il retroscena di mercato

In Serie A il livello si è sicuramente abbassato negli ultimi anni e questo ormai è sotto gli occhi di tutti. Il nostro è diventato un campionato di passaggio, con diversi calciatori importanti che hanno abbandonato la competizione nel recente passato per dirigersi verso lidi più prestigiosi.

In tal senso, la fanno da padroni la Premier League – specialmente – oppure top club come ad esempio Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain. Ma in Serie A è possibile ancora ammirare dei talenti non da poco: potenziali campioni, in grado di imporsi anche subito nel nuovo contesto. Tra questi sicuramente abbiamo Armand Laurienté, giovane esterno di proprietà del Sassuolo arrivato la scorsa estate dal Lorient. Quest’oggi, ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, si è così espresso l’agente del ragazzo, che ha svelato in diretta un retroscena: “Il Torino si era mosso per primo per lui, poi per dinamiche di mercato l’affare non si è più concretizzato“. Insomma, il classe ’98 (24 anni compiuti lo scorso 4 dicembre) era finito pure nel mirino del club granata, il quale dunque stava seriamente prendendo in considerazione questo acquisto. E gli uomini mercato del patron Urbano Cairo, evidentemente, ci avevano visto lungo, con Laurienté che sta dando prova sul campo di poter diventare un grande calciatore in futuro.

L’agente di Laurienté a Tv Play: “Il Torino si era mosso per primo”

I numeri, d’altronde, parlano per lui: sette gol e sei assist in diciannove gare disputate in campionato. Insomma, niente male. Ciò ovviamente attira l’interesse di club di maggior spessore e non è affatto da escludere che le big italiane – vedi Milan, Inter o Juventus – possano effettuare un tentativo la prossima estate.

Anche se assicurarsi le prestazioni del gioiello neroverde non sarà semplice, per niente. Sappiamo, in questo senso, che il Sassuolo è bottega cara. Trattare con la società emiliana è assai complicato, a causa delle richieste elevate da cui la dirigenza difficilmente scende. Ora è presto, Laurienté deve restare concentrato e cercare di finire nel migliore dei modi la stagione in corso. Per pensare al futuro c’è tempo.