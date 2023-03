Mourinho e Dybala si separano: l’anno prossimo contro nel derby

Mourinho e Dybala potrebbero separarsi al termine del campionato: occhio al possibile derby nella prossima stagione

Mourinho e Dybala, uno contro l’altro in un derby. L’impensabile che può diventare realtà grazie ad un intreccio che avrebbe l’effetto di incendiare il calciomercato estivo.

La Roma, reduce dalla sconfitta interna contro il Sassuolo, guarda al futuro con qualche preoccupazione. Non ci sono certezze sulla permanenza di Mourinho, né su quella di Dybala, anche a causa di una clausola che consentirebbe di strappare la Joya ai giallorossi a prezzo di saldo, considerando quanto sta facendo l’argentino in questa stagione. Ovvio quindi il susseguirsi di voci intorno all’ex numero 10 della Juventus, così non sorprende che anche Mourinho sia un nome che circolano spesso in ottica mercato.

L’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna e parla di un clamoroso ritorno al Real Madrid. Josè Mourinho potrebbe sedersi per la seconda volta sulla panchina dei blancos, un po’ come fatto da Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti. Secondo ‘dondiario.com’, l’ipotesi non sarebbe da escludere, visto che il Real fatica a trovare un allenatore con il probabile addio di Ancelotti e Mourinho potrebbe dover cercare una nuova squadra in caso di separazione dalla Roma. Addirittura lo Special One avrebbe già fatto una richiesta precisa sul mercato: acquistare Kvicha Kvaratskhelia, nome che piace anche a Florentino Perez. E Dybala?

Calciomercato Roma, Mourinho e Dybala a Madrid

Anche il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere a Madrid, ma sulla sponda opposta rispetto al portoghese. Stando a quanto riferito da ‘elgoldigital.com’, infatti, la Joya sarebbe un nome che farebbe gola all’Atletico Madrid anche se non mancherebbero le controindicazioni.

L’argentino, infatti, direbbe sì ai Colchoneros – sempre secondo la stessa fonte – soltanto in caso di conferma di Simeone. Altro aspetto da non sottovalutare la presenza nello stesso ruolo di Griezmann. Un doppio ostacolo che potrebbe non rappresentare però la parola fine alla suggestione Dybala-Atletico. E nel caso in cui le voci diventassero realtà, l’attuale numero 21 giallorosso si potrebbe trovare ad affrontare Mourinho nel derby di Madrid. Il tecnico da una parte, il calciatore dall’altra per vedere chi vincerà la stracittadina. Quella di domenica prossima, invece, Mou e Dybala sperano di vincerla insieme. Prima di vedere cosa accadrà in futuro…