Lukaku senza squadra: il Chelsea non lo vuole, l’Inter non può tenerlo

Il destino di Lukaku è totalmente in bilico: il Chelsea non lo vuole, ma non intende concedere le stesse condizioni all’Inter

La stagione dell’Inter passerà inevitabilmente per il risultato di domani sera col Porto. I nerazzurri sono attesi da una partita a dir poco fondamentale per il futuro della squadra, oltre che dell’allenatore. L’1-0 dell’andata è una base di partenza, che non mette al riparo da rimonte che sarebbero pesantissime. Il Dragao è complicato da affrontare, può diventare un fattore. Anche perché l’Inter in trasferta ha dimostrato di soffrire tantissimo, vedi il campionato.

Ma Simone Inzaghi ha dalla sua una rosa praticamente al completo, con diversi giocatori come Romelu Lukaku che stanno rientrato in condizione. Il belga è mancato tanto, non c’è che dire, poi ha fatto fatica a ritrovare la forma ma nelle ultime settimane sembra aver trovato un buon livello. Ha segnato 3 gol nelle ultime 5 partite, decidendo l’andata col Porto. Con la Champions ha dimostrato di avere un buon feeling, vedendo anche la rete al Plzen. La stagione resta nerissima, visti i continui infortuni che he hanno condizionato tremendamente il rendimento. E che mettono in grossa discussione il suo futuro, soprattutto quello all’Inter. Lukaku è completamente in bilico, appeso alle decisioni dei nerazzurri e del Chelsea. Che in realtà ha già deciso.

Lukaku lontano dal Chelsea e pure dall’Inter: la situazione

In Inghilterra si è tornato a parlare del destino di Romelu Lukaku, per cui il Chelsea ha speso 110 milioni per riportarlo a Londra dall’Inter solo un anno e mezzo fa. Uno dei più grossi flop della storia recente del calciomercato europeo. Soprattutto perché con Potter è stata da subito ‘guerra’.

E non a caso il belga non rientra assolutamente nei piani del Chelsea per la prossima stagione. Potter ha detto in queste ore che “è una situazione che andrà risolta e affrontata a fine stagione”, ma in realtà è tutto scontato. Probabilmente a prescindere da chi siederà in panchina. Viene da dire, quindi è fatta per la permanenza all’Inter. Non è proprio così, soprattutto per i problemi economici della società nerazzurra. I Blues soprattutto non sono intenzionati a dare in prestito nuovamente Lukaku alle stesse condizioni della scorsa estate. Anche perché Big Rom gli costa quasi 25 milioni all’anno tra ingaggio, cartellino, bonus e tasse.

Tradotto: il Chelsea vorrà vendere in tutti i modi Lukaku, ma l’Inter è quasi impossibile che possa acquistarlo. Di sicuro lo sarà senza qualificazione in Champions League quest’anno, e anche l’eliminazione agli ottavi metterebbe tutto ancora più a rischio. Perché l’approdo ai quarti garantisce 20 milioni fondamentali anche per il mercato estivo. L’Inter allora dovrebbe cercare di strappare comunque una formula favorevole per trattenere Lukaku, che comunque non ha fatto granché per convincere la dirigenza a fare un altro grande sforzo. Al momento Big Rom sembra lontano sia dal Chelsea che dall’Inter.