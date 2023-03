La Juventus anticipa tutti: affare chiuso a 35 milioni

Il club affonda nel campionato de La Liga e valuta una sfilza di operazioni in uscita, tra cui il super talento georgiano nel mirino di Max Allegri

Qualche piccolo accenno di ripresa potrebbe scongiurare il grandissimo rischio di retrocessione nella serie cadetta spagnola, ma il gran numero di risultati negativi consecutivi ha macchiato indelebilmente il cammino del Valencia nel campionato de La Liga. L’unica speranza che il club, la cui gestione tecnica è attualmente affidata a Ruben Baraja, possa risollevarsi dalle ceneri è chiudere questa stagione senza troppi danni. Perché quelli di carattere economico sono ben evidenti, anche agli occhi delle rivali internazionali.

La società spagnola potrebbe essere costretta, sia in caso di permanenza che di ripartenza dalla Segunda Division, a fare una cernita delle forze in organico e valutare eventuali cessioni. La prima potrebbe essere rappresentata da uno dei profili più preziosi del panorama calcistico degli ultimi mesi: un portiere atleticamente dotato, esploso sulla scia del connazionale Kvicha Kvaratskhelia al Napoli. Si tratta di Giorgi Mamardashvili, oggi valutato dalla società spagnola almeno 35 milioni di euro. Un gruzzolo importante che aiuterebbe a smorzare il peso della crisi economica, mentre per la potenziale acquirente significherebbe investire su uno dei migliori nel suo ruolo anche in futuro.

Calciomercato, la Juve spinge forte du Mamardashvili

In Serie A l’unico club ad essere realmente vicino alle sue prestazioni è la Juventus, forte della possibile partenza di Wojciech Szczesny ormai lontano dall’apice della sua crescita professionale.

Il calciatore potrebbe trovare spazio negli schemi di Massimiliano Allegri, o chi per lui, già dalla prossima stagione. Sempre che il Valencia decida di privarsi del proprio talento alla cifra di mercato più opportuna e che non faccia schizzare alle stelle il suo valore, speculandoci un po’ su. Ciò che non gioca affatto a favore della prima ipotesi è la lunga promessa di contratto fatta in precedenza, fino al giugno 2027. La Juve vuole anticipare tutti e chiudere l’affare.