HIGHLIGHTS | Giroud non basta, il Milan stecca: scoppia la rissa nel finale

Il Milan targato Pioli non riesce a prendersi i tre punti nel match contro la Salernitana di Sousa a San Siro: Dia riacciuffa i rossoneri

Altra partita in Serie A, nuovo passo falso. A dispetto dei pronostici, il Milan fallisce la missione tre punti, raccogliendone soltanto uno dal match più che fattibile a San Siro contro la Salernitana targata mister Paulo Sousa.

Nonostante la spinta del pubblico rossonero e l’entusiasmo per l’eliminazione del Tottenham dalla Champions League – con conseguente passaggio ai quarti di finale -, il ‘Diavolo’ non è riuscito ad imporsi e a riscattare l’ultima sconfitta in campionato per mano della Fiorentina fra le mura dell’Artemio Franchi. Quella con i granata si è rivelata una sfida più tosta del previsto, con la compagine campana che mette a referto un risultato prezioso in ottica lotta salvezza. Non è bastato ai lombardi il gol firmato dal solito Olivier Giroud, il quale ha aperto le danze nel recupero della prima frazione di gioco.

Calcio d’angolo battuto benissimo da Bennacer: il centravanti francese anticipa tutti e infila Ochoa con un’incornata vincente. Leao e compagni, di conseguenza, rientrano negli spogliatoi col punteggio a loro favore, ma gli ospiti non mollano e reagiscono al 61esimo della ripresa, agguantando il pareggio grazie a Boulaye Dia. Grave disattenzione della difesa milanista, che si apre al contropiede della Salernitana. La palla viene lanciata sull’esterno per Bradaric, che trova l’attaccante senegalese tutto solo in area. Dia, poi, non ha problemi a trafiggere Maignan e ristabilire l’equilibrio all’interno del rettangolo verde di gioco.

Serie A, Milan-Salernitana 1-1: marcatori e classifica

Dopodiché, i rossoneri provano più volte ovviamente a riportarsi in vantaggio. Pioli si gioca le sue carte dalla panchina (tra cui Zlatan Ibrahimovic), ma senza successo. Al 70esimo l’arbitro La Penna assegna un calcio di rigore ai padroni di casa, per fallo di Bradaric su Bennacer. Il penalty, però, viene tolto poco dopo, con l’ausilio del Var.

Finale abbastanza concitato. Tant’è che è avvenuta una rissa durata pochi attimi, che però ha costretto il direttore di gara ad allungare il recupero di ben due minuti. Insomma, turno a dir poco nero per le big, Napoli e Juventus a parte. Alle grandi che hanno steccato si è aggiunto pure il Milan.

Milan-Salernitana 1-1: 45+1′ Giroud (M), 61′ Dia (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 42, Juventus* 38, Torino 37, Bologna 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Sassuolo 33, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia 24, Hellas Verona 19, Cremonese 12, Sampdoria 12.

*15 punti di penalizzazione