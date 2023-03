“Esonero più vicino”: Milan-Salernitana è una sentenza per Pioli

Il Milan si ferma contro la Salernitana: solo un pareggio, scatto Champions mancato e Pioli finisce sotto accusa

Il Milan non va oltre il pareggio contro la Salernitana. Dia risponde a Giroud e complica il cammino dei rossoneri verso un piazzamento Champions.

I rossoneri avevano l’opportunità di agganciare l’Inter al secondo posto in classifica, staccando Lazio e Roma, invece hanno raccolto solo un punto che basta a malapena per insediarsi in solitaria in quarta posizione, l’ultima utile per partecipare alla prossima competizione della coppa dalle grandi orecchie.

Inevitabilmente sul banco degli imputati è finito anche Pioli che ad inizio gara ha tenuto in panchina Tonali per concedergli un turno di riposo e nella ripresa ha tirato via Leao e Giroud per dare spazio a Ibrahimovic, Origi e de Ketelaere senza però riuscire a risolvere il match. Ecco allora scatenarsi le polemiche sull’allenatore che lo scorso anno ha guidato la formazione rossonera alla vittoria del campionato. Altri tempi, altra atmosfera intorno a Pioli e arrivano anche richieste di esonero.

Milan-Salernitana, Pioli nel mirino: chiedono l’esonero

I tifosi rossoneri non perdonano il pareggio a Stefano Pioli e lo scudetto dello scorso anno è già dimenticato.

“Finché Pioli sarà in panchina tiferò contro” scrive un utente su Twitter ed un altro dà un giudizio ancora più tranciante: “Peggiore allenatore dai tempi di Gattuso, peggio di Giampaolo” con riferimento ad un tecnico che in rossonero non ha certo fatto bene. Ma di tweet contro l’allenatore ce ne sono diversi e si legge anche la domanda che vale più di una sentenza: “Quando se ne va Pioli?”

Al momento il tecnico resta alla guida del Milan e non sono previsti ribaltoni a stagione in corso. Per l’estate si vedrà: il popolo rossonero sembra aver preso la sua decisione ma c’è ancora tempo per cambiare idea.

Finché pioli sarà in panchina tiferò contro quindi si gode — FORZA FALLIMENTO #PIOLIOUT (@acmgio1899) March 13, 2023

Fino a quando ci sarà #Pioli non saremo mai più @acmilan è un codardo vigliacco e incompetente! Peggiore allenatore dai tempi di #gattuso peggio di #giampaolo — avv.Fabio Bonofiglio (@FABIOBONOFIGLIO) March 13, 2023

Quando se ne va Pioli? #ACMilan — Davide Imperato (@PM_18) March 13, 2023

Pioli out — Leo M. (@LeoJaaar) March 13, 2023

Comunque non lo nego, non dico di tifare contro, quello mai, però più si fanno queste partite e più pioli si allontana dalla panchina del Milan, quindi ben venga… — 🧚🏻‍♀️🌸🌺 (@ale_taia) March 13, 2023

Avevamo una coppia di centrocampisti forti, Bennacer-Tonali, e qualche partita la risolvevano anche.

Pioli si inventa che uno dei 2 deve fare panchina per Krunic, che oltre passare la palla al vicino non può fare altro.

Fermatelo, o aiutatelo#MilanSalernitana — forzalottavincerai (@forzalottavinc2) March 13, 2023