DIRETTA Serie A, Milan-Salernitana: le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan-Salernitana, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A

Reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il Milan scende in campo questa sera con la possibilità di riportarsi nei primi quattro posti in classifica. Complici le sconfitte di Inter e Roma e il pareggio della Lazio, in caso di vittoria i rossoneri si porterebbero a quota 50 punti, raggiungendo i nerazzurri al secondo posto.

Senza l’infortunato Messias, Stefano Pioli ha apportato diverse modifiche rispetto alla sfida di Londra contro il Tottenham, sciogliendo solo all’ultimo il dubbio Ibrahimovic. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la squadra lombarda vuole tornare subito alla vittoria in campionato contro la squadra con cui è iniziato il 2023.

L’undici allenato da Paulo Sousa non ha subito gol nelle ultime due partite, vincendo 3-0 contro il Monza e pareggiando 0-0 in casa della Sampdoria, ma nelle due sfide disputate a San Siro contro il Milan non è mai riuscita ad ottenere punti. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Milan-Salernitana

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunić, Hernández; Díaz, Leão; Giroud. All.: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyömbér, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradarić; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Sousa.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma e Milan* 47; Atalanta 42; Juventus** 38; Torino 37; Bologna 36; Udinese 35; Fiorentina 34; Monza e Sassuolo 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria* 12.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione