“Bufala” Sky-Serie A: doppio annuncio ufficiale

A margine dell’assemblea di Lega che si è tenuta nella giornata di oggi hanno preso la parola sia il numero uno della Salernitana, Iervolino, che il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini

Piuttosto netto il presidente della Salernitana Daniele Iervolino, che a margine dell‘assemblea di Lega ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali l’inviato di Calciomercato.it.

Il numero uno del club granata ha tracciato il bilancio di giornata, soffermandosi anche su una breve battuta in merito alla questione Sky-Serie A: “Assemblea sterile, si decide poco e che sancisce ogni volta fratture e frizioni tra le grandi e le piccole. Serve una linea strategica univoca per tutte le squadre di calcio e anche oggi è stata una fumata nera. Si è molto rissosi e sui fondi abbiamo vedute differenti. Se noi non siamo capaci servono degli specialisti. Progetto Sky Sport? Una bufala. Fiduciosi per stasera contro il Milan? Speriamo bene, ce la metteremo tutta come sempre”.

Ecco il video dell’intervento del presidente Iervolino:

Dal progetto Sky alla frattura tra grandi e piccole: parla Casini

Parola poi anche al presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini che ha parlato al termine dell’assemblea: “Progetto Sky? Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderio di qualcuno”.

Casini ha quindi continuato sulla frattura piccole-grandi: “Il tema di dialogo o contrapposizione fa parte della normalità. In questo caso sulla Supercoppa si è discusso un po’ sulla ripartizione delle risorse. Fondi? Le società hanno scelto di tenere aperte tutte le possibilità. Sono arrivate sette offerte e negli ultimi due giorni se ne sono aggiunte altre due”.

Ed infine: “Sulla ripartizione dei diritti tv si è discusso sull’algoritmo ed è stato confermato il modello dello scorso anno. Sul paracadute è stata istituita una commissione per la suddivisione dei contributi che in parte viene inglobata”.