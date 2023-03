Brahim Diaz rifiuta la convocazione: ecco cos’è successo

Brahim Diaz è al Milan dal 2020 ma il suo cartellino appartiene sempre al Real Madrid. C’è il pressing del CT

Brahim Diaz vanta una sola presenza nella Nazionale spagnola, collezionata in amichevole contro la Lituania l’8 giugno del 2021. Il calciatore del Milan, ma ancora di proprietà del Real Madrid, può dunque ancora indossare la maglia di un altro Paese. In tal senso si registra il pressing del Marocco, considerato che il fantasista ha anche il passaporto marocchino.

In conferenza stampa, il CT del Marocco Walid Regragui ha però ammesso che al momento il rossonero ha respinto la possibilità di giocare per la Nazionale che all’ultimo Mondiale ha raggiunto lo storico traguardo delle semifinali. Difatti non figura nell’elenco dei convocati per le amichevoli di fine marzo contro Perù e Brasile.

“Sono andato a Milano per incontrare Brahim Diaz – le parole di Regragui – C’è stata una chiacchierata sincera, è stato onesto. Non ci sono trattative, mi ha chiesto un periodo di riflessione per decidere tra noi e la Spagna. Brahim ama il Marocco, ma sarà una sua decisione”.