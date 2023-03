Vlahovic saluta la Juventus: tripla offerta, una è clamorosa

Calciomercato Juventus, il futuro di Vlahovic resta un’incognita ancora tutta da sciogliere. Nuova opzione a sorpresa.

Come annunciato da Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con la Sampdoria Dusan Vlahovic partirà titolare contro i blucerchiati. L’attaccante serbo vuole gettarsi alle spalle il periodo no. Anche in Europa League ha faticato e non poco a rendersi pericoloso, mettendosi in evidenzia solo con qualche conclusione dalla media-lunga distanza.

Il popolo juventino è ancora dalla sua parte ma è chiaro che qualche spiffero di mercato comincia a calamitare l’attenzione mediatica. L’ex centravanti della Fiorentina, infatti, continua ad avere mercato in Premier League. Alla luce delle ben note vicissitudini extra-campo, nel caso in cui arrivasse un’offerta intrigante da almeno 90 milioni di euro, la Juve non potrebbe non prenderla in considerazione. Al momento è tutto ipotetico, ma è chiaro che al mercato estivo non mancano poi molti mesi e qualche indicazione è possibile già trarla. Stando gli ultimi spifferi d’Oltremanica, Vlahovic sarebbe stato offerto a diversi club in Premier League. Oltre al Manchester United e al Chelsea, anche il Newcastle potrebbe clamorosamente ritornare in corsa.

Calciomercato Juventus, Vlahovic offerto in Premier League: c’è anche il Newcastle

A riferirlo è Chronicle Live, che svela come come il profilo di DV9 sia stato offerto, direttamente o indirettamente, anche ai Magpies. I bianconeri d’Inghilterra, però, non hanno ancora formulato un’offerta concreta limitandosi a tastare esplorativamente la situazione. La Juventus, del resto, non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggere di un calciatore per il quale poco più di un anno sborsò oltre 80 milioni di euro.

Quella che si sarebbe dovuta configurare come la stagione della consacrazione, però, sta presentando un conto a salato all’attaccante della Juve. Il serbo, falcidiato da numerosi problemi fisici, è ancora lontano parente di quello ammirato a Firenze.

Servito molto spesso spalle alla porta, Vlahovic ci sta mettendo anche del suo sbagliando molto da un punto di vista tecnico. Un’involuzione che sta facendo riflettere gli uomini mercato della Juventus che non a caso sottotraccia hanno cominciato a muoversi sull’eventuale erede del centravanti serbo. Il nome di Hojlund, sotto questo punto di vista, è molto di più di una mera suggestione…