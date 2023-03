Svolta Kessie: torna in Serie A gratis con ingaggio pagato

Il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare il Barcellona dopo una sola stagione disputata in Spagna

Potrebbe già essersi conclusa l’esperienza di Franck Kessie nel campionato spagnolo. L’ex centrocampista del Milan, che nella prima parte di stagione non era riuscito ad impressionare Xavi con le sue qualità, ha comunque trovato più spazio negli ultimi due mesi, complici gli stop di Pedri e Busquets.

Sul suo futuro, come abbiamo segnalato più volte, rimane sempre vigile l’Inter. Il club nerazzurro segue da diversi mesi il calciatore e già lo scorso gennaio in Spagna si era vociferato di un possibile trasferimento in nerazzurro del centrocampista. Secondo quanto riportato da ‘Enganche’ su Twitter, Marotta e Ausilio avrebbero avviato una discussione approfondita con il Barcellona per valutare il trasferimento dell’ivoriano in estate.

L’Inter vorrebbe favorire il ritorno di Kessie a Milano, sperando di convincere il Barcellona a lasciarlo partire in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece l’ingaggio del ragazzo, che in Catalogna guadagna circa 6,5 milioni di euro netti a stagioni, il club nerazzurro vorrebbe ottenere il pagamento del 50% dello stipendio durante la prima annata in prestito. L’ex rossonero, dalla sua, starebbe spingendo per tornare a giocare a Milano

Calciomercato Inter, pressing su Kessie: come cambia il centrocampo

L’interesse per Kessie ovviamente apre una profonda riflessione sue quelle che potrebbero essere le scelte dell’Inter a centrocampo.

Complice l’esplosione di Hakan Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa, l’eventuale arrivo dell’amico ex Milan in maglia nerazzurra potrebbe spingere verso la cessione Marcelo Brozovic. A causa dei due infortuni accusati in questa stagione, il centrocampista croato non ha avuto la stessa continuità di rendimento registrata in altri anni, diventando quasi un’alternativa agli occhi di Simone Inzaghi.

Va ricordato che proprio il Barcellona da qualche mese si è inserito nella corsa per Marcelo Brozovic. Qualora Xavi non riuscisse a convincere Sergio Busquets a rinnovare per almeno un’altra stagione, vorrebbe puntare tutto sul centrocampista croato, ritenuto tra i migliori in circolazione per raccogliere l’eredità dello spagnolo come regista della formazione blaugrana.