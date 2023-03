Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 12 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 12 marzo 2023.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport focalizza l’attenzione sul momento no di Lukaku e compagni: “L’Inter processa Inzaghi“, con i relativi capi d’accusa mossi al tecnico piacentino. In taglio campeggia Napoli dei sogni, che contro l’Atalanta ha ottenuto l’ennesima vittoria di una stagione trionfale: “Napoli Scudetto Kvaraviglia“. Di spalla un focus dedicato al cammino delle italiane in Champions League, con Milan e Napoli che possono sognare in grande. Trafiletto in basso in cui si dà spazio alla Juventus, attesa dalla sfida dello Stadium contro la Sampdoria: “Juve, Max con Fagioli e Miretti: la Signora va a Duemila”.

Il Corriere dello Sport titola così: “C’è solo il NAPOLI” mentre una “Lazio spuntata fa 0-0 con il Bologna e vede sfumato l’assalto al secondo posto.” In taglio alto focus sulla carta Covisoc: “La carta segreta non aiuta la Juve: nelle mail del procuratore federale alla Covisoc il club non viene mai nominato, stasera Allegri affronta la Samp, sorpresa Pogba.” In taglio spazio Mourinho continua a far parlare di sé: “Fazzoletti bianchi: protesta per Mou, 60 mila accanto a José.”

Tuttosport dedica invece la prima pagina a Pogba: “Paul, ti rifai amare? Assenze, ritardi, pasticci: anche con i tifosi è in debito. Ma da stasera con la Samp spera di farsi perdonare, trascinando pure Vlahovic. Allegri vuole il secondo posto anche col -15.” Piccolo trafiletto dedicato alla carta (non più) segreta: “La Juve studia la lettera Figc-Covisoc: ma ora ne chiede un’altra.” In alto fari accesi sulla situazione in casa Torino: “Juric inchioda Cairo: Per il Toro, non per me“. Gli altri titoli sono dedicati all’Inter: “Su Inzaghi l’ombra di Conte“, e al Napoli: “Kvara batte l’orgoglio Gasp ma è rabbia Osi”. Infine si dà spazio anche al successo dell’Udinese sul campo dell’Empoli e al momento in casa Ferrari che “deve risposte a Leclerc e teme altre fughe“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 12 marzo 2023

Spulciamo anche la prima pagina di AS, dedicata chiaramente al Real Madrid, che con il successo rifilato all’Espanyol prova a mettersi in scia del Barcellona: “VINICIUS VIGILA AL BARCA: el brasiliano dirige la remontada del Madrid ante el Espanyol y coloca a su equipe a seis puntos del lider. Ancelotti vuelve a salir en su defensa: “Ve muchas amarillas para las patadas que recibe“. In taglio basso spazio al Barcellona: “Vuelve Lewandowski: Xavi recupera al polaco en Bilbao y regatea ante la denuncia de la Fiscalía: “El presidente me ha dicho que estemos tranquillos.”

Nel nostro tour dei quotidiani europei facciamo tappa in Inghilterra, dove il Sunday Express dedica attenzione in prima pagina all’umiliante sconfitta subita dalla compagine dei “Tre Leoni” per mano della Francia al Sei Nazioni di rugby: “HUMILIATION at Twickers.” In basso campeggia invece Jurgen Klopp: “Klopp backs lineker.”