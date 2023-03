Milinkovic ‘gratis’ alla Juve la prossima estate: ecco com’è possibile

La Juventus sogna Milinkovic-Savic e il serbo potrebbe approdare in bianconero in estate: ecco come

Un contratto in scadenza nel 2024, un rinnovo che non arriva e un sogno, in casa Juventus, che non è mai tramontato. Un sogno chiamato Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe concretizzarsi la prossima estate.

Tanti sono i fattori da considerare in merito ad un possibile approdo del centrocampista serbo a Torino. In primis la situazione contrattuale, con il contratto del giocatore che terminerà nel 2024. Segnali di rinnovo con la Lazio non sembrano esserci quindi Milinkovic si appresta ad entrare nel suo ultimo anno di contratto con i capitolini. Una situazione che potrebbe portare ad una cessione, visto che i biancocelesti rischierebbero di perderlo a zero.

Juventus, da Kulusevski e McKennie il tesoretto per Milinkovic

A 28 anni il centrocampista potrebbe lasciare la Lazio per un club più ambizioso e l’ipotesi di un trasferimento a Torino alletta il serbo, che in bianconero ritroverebbe i compagni di nazionale Kostic e Vlahovic.

Certo molto potrebbe dipendere da quella che sarà la classifica finale del campionato, con la Juventus alle prese con la penalizzazione e la Lazio in piena corsa per la Champions League. Nonostante questo però la Juve avrebbe anche le possibilità di provare a soddisfare le richieste biancocelesti. Vero che Milinkovic entrerà nell’ultimo anno di contratto, ma difficile che il presidente Claudio Lotito possa chiedere meno di 60 milioni di euro.

Una cifra però che la Juventus potrebbe riuscire a raggiungere grazie ad alcune cessioni. Con le operazioni di prestito in Inghilterra delle passate sessioni di mercato, i bianconeri potrebbero ricavare un tesoretto importante. In primis 35 milioni di euro da Dejan Kulusevski: il riscatto del macedone è legato alla qualificazione in Champions League del Tottenham (al momento gli ‘Spurs’ sono quarti in classifica) e all’impiego nel 50% delle gare di Premier (in 16 partite su 27 ha giocato più di 45 minuti). Poco più di 30 milioni potrebbe invece ricavare la Juventus dalla cessione di McKennie. Il Leeds ha l’obbligo di riscatto sullo statunitense in caso di salvezza. La Juventus ha già incassato 1,2 milioni di euro dal prestito e con i 33 dell’obbligo, uniti ai 35 di Kulusevski, ricaverebbe un notevole tesoretto da poter investire sul mercato. E non è escluso, considerati i problemi a centrocampo, che la cifra possa essere investita per un grande colpo in mediana da regalare ad Allegri, colpo che potrebbe proprio corrispondere a Milinkovic-Savic.