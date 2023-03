Laurienté, che numeri! In Italia tre big su di lui: ecco quanto vale

L’esterno offensivo classe 98 continua a segnare e non accenna a fermarsi. Con la doppietta contro la Roma, il suo valore di mercato è cresciuto ancora e il giocatore potrebbe rappresentare una grande plusvalenza per il Sassuolo

Sette reti e sei assist in campionato. Numeri che forse nessuno si aspettava da Arman Laurienté, diventato ormai uno dei titolarissimi del Sassuolo di Alessio Dionisi.

L’attaccante classe 1998, arrivato quest’anno dal Lorient, ha avuto un posto da titolare all’inizio della stagione grazie all’infortunio di Junior Traoré per poi guadagnarselo a suon di gol.

Una rete e un assist all’ottava giornata contro la Salernitana, un altro gol contro il Verona all’11esima prima di non segnare per otto giornate e poi scatenarsi letteralmente con 5 gol in 6 partite giocate (ha saltato quella contro il Lecce per squalifica). Un gol contro il Milan, uno contro l’Atalanta, un gol e due assist contro la Cremonese e una doppietta della sfida contro la Roma in 5 minuti. L’attaccante francese non ha nessuna intenzione di fermarsi e vuole trascinare, insieme a un Berardi ritrovato dopo l’infortunio, il Sassuolo verso la zona Europa. Sono 9 i punti che distanziano i neroverdi dal sesto posto in classifica.

Se il giocatore dovesse continuare così, potrebbe diventare una delle prossime grandi plusvalenze del Sassuolo. Il giocatore è stato acquistato per circa 10 milioni di euro più 2 di bonus. Anche se al momento il club neroverde non sembra essere intenzionato a venderlo, considerando il possibile addio di Davide Frattesi, bisogna considerare che il suo valore sta crescendo sempre di più e oggi potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.

Serie A, ecco a chi Laurienté potrebbe far comodo

Il mercato non si ferma mai e, considerando l’età e i numeri, Laurienté sta già scatenando l’interesse di tantissimi club.

Considerando le big, in Italia il giocatore francese potrebbe far comodo in particolare a tre squadre, che giocano con l’attacco a tre. Si tratta di Napoli, Milan e Juventus. Ma in particolare un esterno offensivo come il classe ’98 potrebbe interessare ai rossoneri e ai bianconeri.

Per quanto riguarda i rossoneri, non ci sono ancora novità per quanto riguarda il rinnovo di Rafa Leao. Per la Juventus, c’è da considerare un possibile addio di Filip Kostic o Federico Chiesa. E a quel punto un giocatore come Laurienté sarebbe più che adatto a sostituirli.