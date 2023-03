Juventus, sentenza che brucia: “Fuori per il resto della stagione”

Primo tempo meno semplice del previsto per la Juventus contro la Sampdoria, e una brutta notizia per i bianconeri

Sulla carta, poteva sembrare una gara abbordabile per la Juventus. Che però, allo Stadium sta soffrendo invece, eccome, contro una Sampdoria volitiva e che sta creando non pochi problemi ai bianconeri. Gli uomini di Stankovic rimontano il doppio svantaggio in un minuto, quando quelli di Allegri sembravano in controllo totale, con un giocatore su tutti che finisce nel mirino: Leonardo Bonucci.

Il capitano bianconero torna da titolare in campo, ma fin da subito appare a disagio. Nei primissimi minuti, grosse difficoltà su due ripartenze in infilata di Gabbiadini, fortunatamente non punite dall’attaccante doriano, poi in bambola come tutta la difesa, anche se con responsabilità condivise, sul clamoroso uno-due Augello-Djuricic per il 2-2. I commenti dei social sono impietosi: molti chiedono di non farlo giocare più fino alla fine della stagione, per lo stato di forma evidentemente scadente e assai lontano dai tempi migliori. Gli anni, del resto, passano per tutti e ormai anche l’ultima colonna della linea Maginot che fu in difesa avverte i segni del tempo, faticando a ritrovarsi.

Di seguito, da Twitter, una raccolta dei commenti più polemici nei confronti del numero 19 juventino, davvero in grandissima difficoltà:

Bonucci doveva rientrare proprio stasera? — Fëderico M. (@fedeju93) March 12, 2023

Ragazzi, togliamo #Bonucci per il resto dalla stagione e facciamo giocare Gatti. Almeno questo avrebbe da imparare,Bonnie da 2 anni è andato (realmente da quando si fece male Chiello)#JuveSamp — Flo M. (@rehspeck) March 12, 2023

Bonucci è il più scarso della Serie A in questo momento — DELPIERISMO 🔟 (@Amadentus_) March 12, 2023

Sbaglio o #bonucci ha appena perso un confronto in "velocità" con Gabbiadini? Sembrava Pes 4 a 0,5 di velocità. #JuventusSampdoria — The Kilkenny Cat (@Matteo_Faletto) March 12, 2023

Bonucci ormai impresentabile — Gerry (@PeppeGerratana) March 12, 2023

Nell’occasione di #Gabbiadini si è vista l’assoluta mancanza di lettura di #Bonucci — Federico.falvo (@FalvoFederico) March 12, 2023

Bonucci oramai non corre più, 1 lancio lungo su Gabbiadini e lui resta indietro, a momenti prendiamo gol per colpa di Bonucci. — bruno cervini (@CerviniBruno) March 12, 2023

Bonucci piantato sul fuorigioco. Finito peggio di Pogba. #JuveSamp — Edoardo Mazza (@Edoteque) March 12, 2023

Bonucci in Serie B titolare non ci gioca #JuveSamp — Luca (@LuukieJFC) March 12, 2023

Appare evidente, a questo punto, che in vista del finale di stagione potrebbero, nella Juventus, avvenire valutazioni approfondite anche su di lui e sull’apporto che possa, eventualmente, ancora dare alla causa in campo. Il suo contratto è in essere fino al 2024, ma, vista la situazione anche economica del club, il tutto potrebbe essere rimodulato.