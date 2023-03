“In estate troveremo la soluzione”: vuole andar via, la Juventus è già pronta

La caccia al terzino sinistro può portare la Juventus a sfruttare l’occasione: vuole un club ambizioso, i bianconeri possono provarci

Missione terzino sinistro. La Juventus che verrà partirà anche da novità sulle fasce difensive. E’ lì che Allegri quest’anno non ha avuto grandi opportunità di scelta ed è lì che in estate si proverà a rimediare, in attesa di capire quel che accadrà con Alex Sandro e Cuadrado.

Entrambi in scadenza di contratto, per restare c’è bisogno di un sacrificio dal punto di vista dell’ingaggio visto che le cifre attuali sono ritenute troppo elevate dalla società bianconera. Ma con o senza i due ‘senatori’ del gruppo, la Juventus dovrà individuare dei terzini che possano garantire quantomeno la giusta alternanza nel corso della stagione. Il tutto, neanche a dirlo, tenendo sempre bene a mente le necessità di bilancio, mai come quest’anno importanti vista la situazione in cui si trova il club bianconero. Questo non significa però restare con le mani in mano e a Torino potrebbero accendere i riflettori su un calciatore che ha già ammesso la voglia di cambiare aria e di finire in una squadra di alto livello.

Calciomercato Juventus, Sosa per la sinistra

Borna Sosa, 25 anni, terzino croato dello Stoccarda, è un profilo che potrebbe rappresentare la soluzione migliore per l’out mancino della Juventus. Cercato dal Bayer Leverkusen in inverno, con il no alla proposta di 10 milioni di euro, il suo nome è stato accostato anche all’Inter.

I bianconeri potrebbero farsi avanti in estate, approfittando anche della sua volontà di cambiare aria: “Il mio obiettivo è passare in un club che ha ambizioni Champions – le parole recentemente pronunciate dal calciatore -. Con la società siamo rimasti che darò tutto per la squadra e poi in estate cercheremo una soluzione”. Soluzione che potrebbe essere proprio la Juventus. A Torino serve un terzino sinistro ad un prezzo non eccessivamente elevato e Borna Sosa potrebbe rappresentare il profilo giusto a cui dare l’assalto. Due gol e nove assist nelle diciotto partite stagionali disputate, il croato potrebbe rappresentare la nuova freccia della Juve.