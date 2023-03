Icardi in Serie A, ora cambia tutto: pronta l’offerta

L’ex capitano dell’Inter si sta rilanciando in Turchia con la maglia del Galatasaray. Il suo cartellino appartiene però ancora al Paris Saint-Germain

Le stagioni italiane da goleador implacabile sono irripetibili, però l’Icardi in salsa turca ha il suo perché. Dopo gli ultimi due anni davvero negativi, l’ex capitano dell’Inter sta infatti riuscendo a rilanciarsi a buoni livelli in Turchia con la maglia del Galatasaray.

Di 9 gol e 6 assist è il bottin fin qui del classe ’93 di Rosario con la maglia dei giallorossi di Istanbul, raggiunti a gennaio da un’altra nostra conoscenza: Nicolò Zaniolo. La squadra allenata dall’ex nerazzurro Okan Buruk è prima in Super Lig con 57 punti, 6 in più del Fenerbahce secondo. Insomma, la conquista del titolo è molto probabile. Uno dei punti fermi è, appunto, Mauro Icardi che anche di recente è stato riaccostato alla Serie A. Nella fattispecie a Juventus, Milan e Roma, tre a caccia di un centravanti. Il tutto partendo da indiscrezioni che parlano di un suo possibile desiderio di tornare nel calcio che conta, in particolare in Italia dove ha vissuto le annate migliori della sua carriera.

Icardi, il Galatasaray lo vuole a titolo definitivo: pronta l’offerta

Al momento, però, appare complicato un riapprodo nel nostro Paese. Più plausibile, invece, una permanenza in Turchia, all’ambizioso ‘Cimbom’ che l’anno prossimo tornerà a disputare la Champions League. A tal proposito, il sito turco ‘Sabah’ dà la dirigenza del Galatasaray decisa ad acquistarlo a titolo definitivo, col beneplacito dello stesso bomber rosarino.

Il PSG, al quale è contrattualmente legato fino a giugno 2024 a fronte di uno stipendio di circa 12 milioni bonus inclusi, è prontissimo a privarsene per una decina di milioni. Il club turco vuol provare a strappare uno sconto, considerato che Icardi non rientra nei piani futuri della società di Al-Khelaifi.