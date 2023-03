Doppio Rabiot e poker Juventus, ma che fatica con la Samp | HIGHLIGHTS

La Juventus batte la Sampdoria al termine di una gara complicatissima: risolvono il difensore e il centrocampista con una doppietta

La Juventus soffre molto più del previsto, ma alla fine riesce a tornare alla vittoria in campionato. Nel 4-2 contro la Sampdoria, decisive la rete di Bremer e la doppietta di Rabiot, sempre più trascinatore, più quella di Soulè nel finale. I blucerchiati lottano fino alla fine e spaventano seriamente i bianconeri, ma raccolgono soltanto applausi e non punti.

La Juventus prova naturalmente a fare la partita da subito, ma dietro concede spazi. Nei primi dieci minuti, Gabbiadini scappa per due volte a Bonucci. Nella prima occasione, sinistro a lato tutto solo in area graziando Perin, nella seconda conclusione ben parata dal portiere bianconero. La squadra di Allegri si scuote e sblocca con Bremer, abile a insaccare di testa su azione d’angolo. Ancora di testa, poco dopo va a segno anche Rabiot, sfruttando lo strapotere sulle palle da fermo. Gara che sembra indirizzata, ma la Samp ha un cuore enorme e alla mezz’ora, in sessanta secondi, la riprende: segna prima Augello con un destro d’incontro dopo un tiro di Leris rimpallato, poi pareggia Djuricic su assist di Zanoli. Juve sotto shock e Samp che addirittura chiude la prima frazione in attacco cercando il gol del vantaggio, senza trovarlo. Inizio di ripresa equilibrato, la Juventus intensifica poi il forcing e torna avanti ancora con Rabiot, che servito da Fagioli stoppa (di petto per arbitro e Var, nonostante le proteste della Samp per un possibile tocco di braccio che le immagini però non hanno chiarito) e di sinistro insacca all’angolo alto. Un minuto dopo, l’occasione per chiuderla, con un rigore conquistato da Cuadrado. Ma Vlahovic conferma il suo momento nero e sul dischetto spiazza Turk ma centra in pieno il palo. Il serbo continua a provarci ma senza successo, nonostante l’incoraggiamento di compagni e tifosi. Cuadrado va vicino in proprio al poker colpendo una traversa clamorosa, la Samp resta in partita fino all’ultimo e si lamenta per una possibile gomitata in area di Bremer ma Prontera e il Var non accordano il rigore. Nel reciupero, chiude Soulè dopo un’altra traversa, colpita da Vlahovic. Tre punti sudati ma preziosi per la Juventus, che prova ad accorciare sulla zona Champions, la Samp resta invece staccata dalla zona salvezza.

JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 – 11′ Bremer (J), 26′, 65′ Rabiot (J), 31′ Augello (S), 32′ Djuricic (S), 94′ Soulè (J)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma e Milan* 47; Atalanta 42; Juventus** 38; Torino 37; Bologna 36; Udinese 35; Fiorentina 34; Monza e Sassuolo 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria* 12.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione