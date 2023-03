DIRETTA Serie A, Juventus-Sampdoria: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e la Sampdoria di Stankovic in tempo reale

La Juventus ospita la Sampdoria a Torino nel posticipo domenicale valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Prontera della sezione di Bologna.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, privi dello squalificato Kean e reduci dalla vittoria contro il Friburgo, vogliono tornare al successo anche in campionato dopo il ko contro la Roma per non perdere contatto con le squadre di vetta in attesa di sapere se riavrà i 15 punti di penalizzazione e prepararsi al meglio al ritorno di Europa League. Dall’altro i blucerchiati di Dejan Stankovic, invece, sognano il colpaccio dopo il pareggio contro la Salernitana per non perdere la speranza di una clamorosa rimonta salvezza. All’andata finì con un pareggio a reti inviolate. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juve e Samp in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. All. Allegri

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Leris; Djuricic, Jesé Rodriguez; Gabbiadini. All. Stankovic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma e Milan* 47; Atalanta 42; Torino 37; Bologna 36; Juventus*,** e Udinese 35; Fiorentina 34; Monza e Sassuolo 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria* 12.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione