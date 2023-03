DIRETTA Serie A, Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Ballardini e la Fiorentina di Italiano e del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Zaffaroni e il Monza di Palladino in tempo reale

La Fiorentina e il Monza fanno visita rispettivamente alla Cremonese e al Verona in due gare valide per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. A dirigere le due sfide saranno Marcenaro della sezione di Genova e Piccinini di Forlì.

Da una parte, allo stadio ‘Zini’, i viola di Vincenzo Italiano vogliono allungare la striscia di tre vittorie consecutive ottenute contro il Verona e il Milan prima di quella di giovedì contro il Sivasspor per continuare la risalita in classifica e presentarsi nel migliore dei modi alla gara di ritorno in Turchia in Conference League. I grigiorossi di Davide Ballardini, invece, vanno a caccia del secondo successo in campionato dopo quello sempre in casa contro la Roma per tentare una difficile rimonta per evitare la retrocessione. All’andata i gigliati si imposero con il risultato di 3-2 grazie ad un gol in pieno recupero di Mandragora.

Dall’altra, allo stadio ‘Bentegodi’, i rossoblu della coppia formata da Zaffaroni e Bocchetti hanno bisogno di tornare a vincere dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite contro Roma, Fiorentina e Spezia per alimentare le speranze di salvezza. I biancorossi di Raffaele Palladino, invece, puntano ad un risultato positivo che possa proiettarli a ridosso della zona coppe europee. All’andata i brianzoli conquistarono la vittoria per 2-0 con le reti di Carlos Augusto e Colpani. Calciomercato.it vi offre i match tra Cremonese e Fiorentina e tra Verona e Monza in tempo reale.

Probabili Formazioni Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza

CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke. All. Ballardini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Jovic, Ikone. All. Italiano

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Gaich. All. Zaffaroni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49; Roma* e Milan* 47; Atalanta 42; Torino 37; Bologna 36; Juventus*,** e Udinese 35; Monza* 32; Fiorentina* 31; Sassuolo* 30; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana* 25; Spezia 24; Verona* 18; Cremonese* e Sampdoria* 12.

*una partita in meno

**15 punti di penalizzazione