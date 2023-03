“Da vendere subito”: Roma-Sassuolo, sta succedendo adesso

Cinque minuti da incubo per la Roma che va sotto di due gol contro il Sassuolo: due giallorossi finiscono nel mirino

La Roma ha chiuso il primo tempo sotto di un gol contro il Sassuolo. La rete di Zalewski è servita a tenere viva la formazione di Mourinho (oggi squalificato) dopo la doppietta di Laurientie.

Due gol in cinque minuti per l’attaccante neroverde, diventato un vero e proprio incubo per la retroguardia giallorossa. Una retroguardia non certamente esente da colpe in occasione dei due gol della formazione di Dionisi con due calciatori in particolare che finiscono nell’occhio del ciclone per la loro prestazione nei primi quarantacinque minuti di gioco. Kumbulla e Rui Patricio sono i giallorossi presi di mira dai tifosi sui social per la loro scarsa reattività nelle azioni che hanno portato gli ospiti al gol.

In particolare c’è chi sottolinea la passività della retroguardia capitolina e scrive su Twitter con sincerità: “Sono allibito dalla passività della Roma. Ibanez e Kumbulla su tutti”.

Roma-Sassuolo, Rui Patricio e Kumbulla nel mirino

Ma non è soltanto Kumbulla il calciatore finito sotto accusa per i due gol in appena cinque minuti subiti dalla Roma, con qualcuno che chiede anche la sua cessione immediata. Se al difensore la poca reattività, non va meglio a Rui Patricio.

Anche il portiere portoghese è criticato per la prestazione di questo pomeriggio: “Non tiene un pallone” scrive un utente su Twitter mentre anche tra i tifosi non giallorossi sottolineano la performance non all’altezza dell’estremo difensore giallorosso, tirando in ballo anche la partita contro la Juventus. “Solo contro di noi domenica si è ricordato che è un portiere” la frase di un sostenitore bianconero.

A complicare le cose per Kumbulla, arriva il calcione rifilato a Berardi nel recupero del primo tempo: dopo la revisione alla Var arriva il rigore e l’espulsione per il difensore.

Ecco alcuni tweet:

Sono allibito dalla passività della difesa della Roma. Ibáñez e Kumbulla su tutti, ma anche gli altri sembrano aspettare che la palla esca dall'area da sola… — Andrea Lapeña (@andrelapegna) March 12, 2023

Sell midbanez & kumbulla — ✏️ (@Rui_PAC11) March 12, 2023

Berardi oggi in modalità che Kumbulla se lo sogna per anni. #romasassuolo — Gabriele Bedini (@Brodo91) March 12, 2023

Rui Patricio vs Consigli pic.twitter.com/Ekfu0c0H3E — SIAMO SECONDI DA SOLI (@manu__99) March 12, 2023

rui patricio solo domenica scorsa si è trasformato in un portiere ovviamente ora è tornato la pippa che è — Chechu que pasa🦓 (@Cecilia_esse) March 12, 2023