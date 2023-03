Da Mourinho ad Ancelotti, blitz del presidente e cambio in panchina

Il presidente è pronto per il blitz che può decidere il nome del prossimo allenatore: da Mourinho ad Ancelotti, scelta compiuta

Il viaggio decisivo per il cambio in panchina. Da Mourinho ad Ancelotti, il cambio in panchina potrebbe presto essere formalizzato.

Ne dà annuncio il presidente che spiega di essere pronto a partire per definire l’affare. Si tratta di Ednaldo Rodrigues, presidente della CBF, la Federcalcio brasiliana. Con l’addio di Tite dopo il Mondiale è partita la caccia al nuovo commissario tecnico e ancora non si è arrivati ad una decisione definitiva. L’attesa però è ormai ai titoli di coda perché il numero uno del calcio verdeoro ha anticipato il blitz che può chiudere l’intera vicenda e sciogliere tutti i dubbi. I giorni buoni saranno i primi di aprile quando Rodrigues volerà in Europa per assistere alla Finalissima di calcio femminile tra Inghilterra e Brasile in programma il 6 aprile. Un viaggio che il presidente della CBF utilizzerà anche per definire l’arrivo del nuovo ct con due nomi in particolare a far gola.

Calciomercato Roma, Ancelotti o Mourinho per il Brasile

Il viaggio europeo di Rodrigues sarà l’occasione per capire chi guiderà il Brasile nei prossimi appuntamenti. Stando a quanto riporta ‘Uol’, sono due i nomi in prima linea per prendere il posto di Tite.

Il candidato preferito della CBF è Carlo Ancelotti che quest’anno potrebbe chiudere la sua seconda avventura al Real Madrid. Con i blancos lontani dalla testa della Liga, la Champions è la speranza per rendere ottima l’annata. Senza però il cambio in panchina potrebbe essere quasi scontato ed allora il tecnico di Reggiolo sarebbe uno dei nomi più caldi. L’alternativa è sempre ‘italiano’ con Josè Mourinho inserito tra i possibili successori di Tite alla guida del Brasile. Due idee, sicuramente non campate in aria, che potrebbero essere concretizzate ad inizio aprile. Oltre ad Ancelotti e Mourinho, tra i candidati alla guida del Brasile ci sono anche Luiz Henrique e Jorge Jesus. Appuntamento ad inizio aprile quando il blitz europeo di Rodrigues potrebbe togliere tutti i dubbi.