Biennale da 10 milioni e addio Juve: il top club sceglie Allegri

Nuove indiscrezioni sulla panchina del top club e la possibile chiamata a Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli

Arrivano nuove voci su Massimiliano Allegri e su una possibile chiamata da parte del top club.

Secondo quanto riportato dall’insider ‘Enganche’, il PSG sarebbe pronto ad offrire un biennale da 10 milioni netti a stagione all’allenatore della Juventus. Il tecnico sarebbe stato già sondato dal club, come riportato da ‘calciomercatoweb.it’, e può godere della forte amicizia con Luis Campos. La posizione di Galtier, infatti, è sempre più in bilico dopo l’eliminazione anticipata dalla Champions League. “Abbiamo avuto almeno sette grandi occasioni, meritavamo di segnare almeno due gol. La gente dirà che è stata una vittoria risicata, ma per me non è così. C’è delusione per l’uscita dalla Champions League, ma noi adesso vogliamo vincere il titolo in Ligue 1. C’è unità all’interno della società, parlo ogni giorno con la mia dirigenza: Campos è quotidianamente al mio fianco e il presidente non manca mai”. Al netto delle sue recenti dichiarazioni, l’allenatore dovrebbe essere esonerato al termine della stagione. E Allegri sarebbe in prima fila per la panchina del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juve, il PSG sceglie Allegri: l’indiscrezione

Salvo sorprese e ripensamenti di Al-Khelaifi, a fine anno Galtier non sarà più l’allenatore del PSG. La Juve è già avvisata.

Il ds Campos, amico di Allegri e già avvistato la scorsa estate in compagnia dell’allenatore, potrebbe scegliere proprio il tecnico bianconero. La questione economica sarà l’ultimo degli ostacoli per il club parigino e difficilmente Allegri direbbe no al PSG di Messi e Mbappé. Si attendono ora ulteriori conferme.